Heute haben die Fake-Referenden in den besetzten ukrainischen Regionen begonnen. An den Grenzübergängen unter anderem nach Finnland, Georgien und Kasachstan bilden sich teils lange Warteschlangen, weil viele Russen ihr Land verlassen wollen. Mit der Teilmobilmachung ist der Krieg nun auch mitten in der russischen Gesellschaft angekommen.

Meine Kollegin Christina Hebel, unsere Korrespondentin in Russland, erlebte in Moskau die Panik in vielen Familien. Flüge ins Ausland waren binnen kurzer Zeit ausverkauft. Ihr Eindruck: »Viele Menschen glauben, dass es sich nicht nur um eine Teilmobilmachung handelt, sondern weit mehr als 300.000 Mann eingezogen werden.« Sie ist Teil eines Teams, das diese Woche in Russland und der Ukraine recherchierte, um zu erklären, wie es zu Putins Entscheidung kam und welche Folgen sie haben wird. »Was Putin jetzt riskiert, um sich zu retten« – das ist das Thema der neuen SPIEGEL-Titelstory .

Mit großem Interesse habe ich heute auch das Interview mit dem Außenminister Estlands, Urmas Reinsalu , gelesen. Er vermeidet es zwar, Putins Angriffskrieg auf die Ukraine in die Nähe eines dritten Weltkriegs zu rücken. Er findet das Vorgehen des Kremlchefs allerdings historisch »beispiellos«. Sich mit inszenierten Referenden Territorium einzuverleiben und dieses dann mit Atomwaffen zu verteidigen, das habe es noch nie gegeben. »Die Antwort darauf muss die absolute Einheit des Westens sein. Auch rhetorisch. Vor allem aber praktisch.«

Konkret fordert er, dass Finnland einen Einreisestopp für Russen verhängt. Litauen, Lettland und Polen haben das diese Woche getan. Die einzige offene Landesgrenze mit Russland liege nun in Finnland. Der finnische Grenzschutz hat auf Twitter eine Grafik veröffentlicht , die zeigt, wie viel mehr Russen derzeit einreisen – und dass die gleichzeitige Ausreise Richtung Russland stagniert. Die eingereisten Menschen kehren also nicht zurück, sondern bleiben in Finnland oder reisen weiter.

Reinsalu findet: »Es liegt jetzt an den Russen, sich Gehör zu verschaffen und gegen das Regime und die Teilmobilisierung auf die Straße zu gehen. Wenn alle kritischen Stimmen abhauen, wäre das nur im Interesse Putins. Autoritäre Regime möchten die Bevölkerung durchsieben, damit nur ein loyaler Rest zurückbleibt.«

Warum Russland 108 Asow-Kämpfer freilässt: Der Kreml übergibt ukrainische Gefangene, im Gegenzug kommt unter anderem ein prorussischer Oligarch frei. Hardliner in Moskau schimpfen über die »unfassbare Dummheit«. Doch der Austausch hat eine gewisse Logik .

»Warum müssen wir in diesen Krieg ziehen?« Tausende Russen treten ihren Militärdienst an, beim Abschied kommt es zu teils dramatischen Szenen. Einige lehnen sich gegen die Einberufung auf. Andere versuchen, Russland so schnell wie möglich zu verlassen.

Uno-Menschenrechtsrat dokumentiert zahlreiche russische Kriegsverbrechen: Aufgeschlitzte Kehlen, Vergewaltigungen von Kindern, Folter: Die Uno hat Gräueltaten der ersten Kriegswochen in der Ukraine untersucht – und Kriegsverbrechen der Kremltruppen festgestellt.

Lambrechts Beschaffungsoffensive stockt: Die Bundeswehr soll rasch neue Ausrüstung bekommen. Doch angekündigte Rüstungsvorhaben lassen nach SPIEGEL-Informationen auf sich warten. Die Grünen fordern von Verteidigungsministerin Lambrecht mehr Tempo.

2. Am Ende der Sorgenhierarchie

Die Bewegung Fridays for Future hat an diesem Freitag zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. In Berlin versammelten sich laut Polizei mehr als 22.000 Menschen nahe dem Regierungsviertel. Auch in Hamburg und anderen großen Städten nahmen Tausende Menschen an Kundgebungen teil. In anderen Städten wollten die Beamten noch keine Angaben zu den Teilnehmerzahlen machen.