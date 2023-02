In einem heute in Den Haag vorgestellten Bericht zu den weiteren Hintergründen heißt es, dass es starke Indizien dafür gebe, dass Putin aktiv an der Sache beteiligt war. Er persönlich habe wohl die Lieferung des Raketensystems angeordnet, mit dem später der Abschuss erfolgte.

Die Ermittler schränkten allerdings ein, dass die Beweise noch nicht ausreichten, um eine neue Anklage zu erheben. Außerdem könne Putin strafrechtlich nicht verfolgt werden. Deshalb stelle man die Ermittlungen vorläufig ein, werde jedoch weiter versuchen, Russland zur Verantwortung zu ziehen, so der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte.

Putin hat bislang jede russische Beteiligung an dem MH17-Abschuss bestreiten lassen. Was schon deshalb unglaubwürdig ist, weil Russland zum Zeitpunkt der Tat die volle Kontrolle über das Separatistengebiet in der Ostukraine hatte. Russische Darstellungen, wonach die Rakete von ukrainischen Soldaten abgefeuert wurde, wurden rasch als Lügen entlarvt.

Nun braucht es eigentlich keinen weiteren Beweis dafür, dass Putin ein ruchloser Schurke ist. Doch man fragt sich umso mehr, wie westliche Politikerinnen und Politiker nach 2014 noch immer über Putins verbrecherisches Treiben in der Ukraine hinwegsehen konnten.

»Das Problem ist die Art, wie die Ukrainer kämpfen«: Auch deutsche Panzer werden den Lauf des Kriegs nicht maßgeblich beeinflussen, sagt der US-Militärexperte Michael Kofman. Hier erläutert er, warum ein Friedensangebot Wladimir Putins die härteste aller Prüfungen wäre .

Selenskyj drängt in London auf Kampfjet-Lieferung: Bei seinem zweiten Auslandsbesuch seit Kriegsbeginn betont Wolodymyr Selenskyj die engen Verbindungen nach London. Im britischen Parlament sprach er vor Hunderten Abgeordneten – und forderte neue Sanktionen und Militärhilfe.

AfD-Politiker treten erneut in russischer Talkshow auf: Mit Aussagen in der Talkshow eines Kremlpropagandisten erregte ein AfD-Bundestagsabgeordneter zuletzt Aufsehen. Nun ließen sich Parteikollegen abermals nach Russland schalten. Ein anderer reiste offenbar nach Belarus.

2. Erschüttert das Erdbeben Erdoğans Macht?

Zwei Tage nach dem Erdbeben ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in das Katastrophengebiet gereist. Er sei in der Provinz Kahramanmaras und auf dem Weg zu einer Zeltstadt, teilte sein Amt heute mit. Er wolle auch die Provinz Hatay besuchen. Beide Gebiete haben Tausende Tote zu verzeichnen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters soll Erdoğan zugegeben haben, dass es am ersten Tag »Probleme bei der Reaktion auf das Erdbeben« gegeben habe. Nun liefen die Bergungsoperationen aber normal.

Wirklich? Betroffene in einigen Regionen klagen, es komme kaum Hilfe. Kemal Kilicdaroglu, Chef der größten Oppositionspartei CHP, warf Erdoğan vor, es versäumt zu haben, das Land in seiner 20-jährigen Regierungszeit auf solch ein Beben vorzubereiten.