Als beispielhaft gilt ein heimlich aufgezeichnetes Gespräch, in dem Zeitsoldaten aus dem Kaukasus aufzählten, was bei ihnen alles falsch lief. Die Männer waren Ende März auf eigene Faust heimgekehrt nach Südossetien, ein faktisch von Russland kontrolliertes Gebiet auf dem Territorium Georgiens. Im Gespräch mit dem Republikoberhaupt beklagten sie sich über Schützenpanzer, die nicht anspringen, Panzer, die nicht schießen, Offiziere, die sich aus Angst vor ihren Soldaten verstecken, Artillerie, die ihre Ziele um zwei Kilometer verfehlt, Verwundete, die nicht versorgt werden. Informationen, Karten, Funkgeräte fehlen, die Granatwerfer sind verbogen. Südossetiens Präsident tadelte die Männer und fragte, ob sie etwa glaubten, Russland werde diesen Krieg verlieren. »Ja, das glauben wir«, kam es zurück.

»Russlands militärischer Stolz hat sich in Teilen als Attrappe herausgestellt, wie jene Dorfkulissen, die der Höfling Fürst Grigorij Potemkin einst angeblich für seine Zarin aufstellte, um ihr die Besiedlung leerer Gebiete vorzutäuschen«, schreiben Christian Esch, Susanne Koelbl und Fritz Schaap in ihrer neuen SPIEGEL-Titelstory . Wladimir Putin, der Rohrkrepierer.

2008 geriet Mayer auf der Münchner Wiesn mit zwei Österreichern aneinander, sie versperrten ihm den Weg in der Sektbar. Fast sei es zu einer Schlägerei gekommen, so berichtete es das Boulevardblatt »tz«, dessen Reporterin die Szene verfolgt hatte. Mayer, damals seit sechs Jahren Bundestagsabgeordneter, habe mit seiner Visitenkarte gewedelt und gerufen: »Wisst ihr, wer ich bin?«

Huber tritt die Nachfolge von Stephan Mayer an, der in dieser Woche überraschend seinen Rücktritt erklärte hatte. Aus gesundheitlichen Gründen, wie er sagte. Tatsächlich soll er einem Reporter der Zeitschrift »Bunte« gedroht haben, ihn »zu vernichten«, weil dieser eine Geschichte über ein angeblich bislang unbekanntes Kind des CSU-Politikers veröffentlicht hatte.

Verfassungsschutz warnt vor »False Flag«-Attacken: Am Jahrestag zum Weltkriegsende drohen Konflikte in der Hauptstadt. Nach SPIEGEL-Informationen befürchten die Behörden, Russland könnte Übergriffe inszenieren und sie ukrainischen Aktivisten in die Schuhe schieben .

BKA unterstützt bei der Aufklärung von Kriegsverbrechen: Deutschland will der Ukraine helfen, mutmaßliche Gräueltaten der Russen zu untersuchen. Eigene Beamte will Berlin nach SPIEGEL-Informationen aber nicht in das Kriegsgebiet schicken. Der Union reicht das nicht .

»Ich habe geweint. So leise ich konnte, in mein Kissen«: Zwei Monate lang harrte Katerina Turtschin mit ihren beiden Söhnen in einem Bunker unter dem Asow-Stahlwerk von Mariupol aus. Hier berichtet sie vom Alltag mit Hunger, Dunkelheit und ständiger Angst .

Böhmermann zitierte in seiner Sendung mehrere angebliche Textnachrichten Kliemanns. Diese geben Hinweise darauf, dass Kliemann Bangladesch als Produktionsort favorisierte, da dort die »Kappa (Anm. d. Red.: Produktionskapazitäten) am Ende am schnellsten hochgefahren werden kann«. Doch offenbar war ihm daran gelegen, die Herkunft der Masken zu verschleiern. »Bekommen wir die Kisten neutral ohne Bangladesch als Ursprung hin«, so eine Textnachricht. Wenn auf den gelieferten Kisten das Produktionsland doch zu sehen war, so die Recherchen, wurden sie an Flüchtlingslager in Bosnien und Griechenland geliefert.

Pro Maske lagen die Produktionskosten laut »ZDF Magazin Royale« bei 45 Cent, verkauft wurden sie für mehr als das Doppelte. In einem Interview hatte Kliemann 2020 hingegen gesagt, der Preis reiche »gerade so«, ein finanzieller Anreiz spiele keine Rolle. Gegenüber dem SPIEGEL äußerte sich Kliemann heute nicht zu den Vorwürfen, kündigte aber ein Statement an.

In den sozialen Medien schlug die Affäre heute große Wellen. Kliemann galt in der politisch, ökologisch und sozial sensiblen Generation Z bislang als einer von den Guten. Auf YouTube hat er knapp 600.000 Follower, seine Platten waren Charterfolge. Als Kliemann mit dem Musiker Olli Schulz das Hausboot von Gunter Gabriel restaurierte, entstand daraus eine Netflix-Serie.

Lesen Sie hier mehr: Jan Böhmermann wirft Fynn Kliemann Maskenbetrug vor.

