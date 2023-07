Der Schriftsteller Lutz Seiler bekommt den Georg-Büchner-Preis 2023. Das teilte heute die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung mit; sie lobte Seiler als »dunkel leuchtenden Lyriker«. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis soll am 4. November im Staatstheater Darmstadt verliehen werden.

Ich muss gestehen, dass ich mit Seilers Gedichten nicht viel anfangen kann. Deutlich stärker berühren mich seine Romane, vor allem »Stern 111«, Seilers Panorama der Berliner Nachwendezeit. Viele Kneipen und Orte, die er dort beschreibt, die »Krähe« in der Kollwitzstraße, das »theater 89« in der Torstraße und die »Assel« in der Oranienburger sind mir von damals vertraut, die halb legalen Wohnverhältnisse, das anarchische Chaos, das Gefühl größter Freiheit.

Mein Kollege Xaver von Cranach schrieb vor zwei Jahren in seiner Rezension: »Die Freiheit im Raum und die Freiheit im Kopf – letztlich ist es das, was ›Stern 111‹ zu so einem großen Roman macht.«

