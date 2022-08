Entsprechend nervös zeigt sich seine republikanische Partei. Und das »seine« ist in diesem Fall sprichwörtlich gemeint. Längst hat Trump sich die Grand Old Party untertan gemacht. Kaum jemand distanziert sich, die überwiegende Mehrheit schwenkte auf seinen populistischen Kurs ein. Entsprechend harsch fielen die Reaktionen auf die FBI-Razzia aus. Der Gouverneur von Florida Ron DeSantis witterte eine Verschwörung, das »Regime« in Washington habe Bundesbeamte in Marsch gesetzt, um einen politischen Gegner zu verfolgen. Sein Tweet gipfelte in dem Wort »Bananenrepublik«. Das Justizministerium sei an einem Punkt angekommen, »an dem es zu einer unerträglichen politischen Waffe geworden ist«, polterte der Fraktionschef der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy. Und Trumps Vizepräsident Mike Pence sprach von einer »beispiellosen Aktion« des FBI. Mein Kollege René Pfister ging der Empörung auf den Grund. Denn sie ist in weiten Teilen geheuchelt. Vielen führenden Republikanern scheint ungewiss, ob ihr Idol wieder ins Rennen um das höchste Staatsamt gehen wird oder kann. Und wenn nicht, möchten sie selbst kandidieren – und dürfen es sich daher nicht mit der Anhängerschaft des Populisten verscherzen.

Blöd nur, wenn sich die geheuchelte Empörung über die US-Justiz als Bumerang erweist. Mein Kollege Marc Pitzke lebt seit mehr als 20 Jahren in den USA – er vergisst nichts. Sofort erinnerte er sich an einen Tweet, den Pence am 28. Oktober 2016 absetzte: »@realdonaldtrump und ich loben das FBI für die Wiederaufnahme einer Untersuchung in Bezug auf Clintons persönlichem E-Mail-Server, weil niemand über dem Gesetz steht.« Der Tweet ist bis heute nicht gelöscht.