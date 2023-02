Als Begründung wird nicht selten das Schlagwort »Lehrermangel« angeführt. Das Problem geht inzwischen so weit, dass mancherorts pensionierte Lehrer gebeten werden, in den Dienst zurückzukehren. In Sachsen sollen geflohene Lehrer aus der Ukraine unterrichten und das Versagen der Politik kompensieren. Mein Kollege Armin Himmelrath hat nun allerdings ein Interview mit Roland Merten geführt, seit 2004 Professor für Sozialpädagogik und außerschulische Bildung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, das eine ganz andere Perspektive möglich macht. Merten zufolge gibt es gar keinen Lehrermangel, sondern »nur« einen Mangel an erteilten Unterrichtsstunden. Woran das liegt?

Der Wissenschaftler macht folgende Rechnung auf: In Thüringen, wo sich Merten besonders gut auskennt, ist der Rückgang der Schülerzahlen seit Anfang der Neunzigerjahre größer ausgefallen als der Rückgang des Lehrpersonals. Und an Gymnasien und Förderschulen hat es einen Personalzuwachs gegeben, sodass sich das Lehrer-Schüler-Verhältnis statistisch sogar verbessert hat. Das Problem liege daher woanders: bei den Privilegien. Lehrkräfte hätten normalerweise ein bestimmtes Stundendeputat, an Grundschulen in Thüringen zum Beispiel 27 Stunden pro Woche, an Gesamtschulen und Gymnasien 25,5 Stunden. Aber diese Unterrichtsverpflichtung kann reduziert werden, wenn man besondere Aufgaben in der Schule übernimmt. »Abminderung« oder »Anrechnung« heißt das in der Schulverwaltung. Und was berechtigt zu »Abminderung« von Schulstunden? »Klassenleitungen, das Betreuen von Referendarinnen und Referendaren, das Erstellen von Unterrichtsplänen, die Verwaltung der Schulbücher und manchmal sogar das Nachschreiben von Klassenarbeiten«, so Merten – also originäre Aufgaben des Lehrpersonals. In Thüringen war den Lehrkräften im Schuljahr 2021/22 ein Anteil von 20,5 Prozent der verfügbaren Deputatsstunden wegen Abminderungen erlassen. Jede fünfte Personalstelle würde also gar nicht für Unterricht genutzt.

Merten fordert daher nicht, dass Lehrpersonal mit zusätzlichen Stellen aufgestockt wird, sondern, dass man bestimmten Lehrerinnen und Lehrern ihre Sonderrechte streicht. Es gebe neben den Engagierten eben auch die anderen, »die sich in einem nicht mehr zu verantwortenden Umfang und mit teilweise windigen Begründungen ihrer dienstlichen Kernaufgabe, des Unterrichtens, entledigt haben«, so Merten. »Da müssen dann manchmal unbequeme politische Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden, auch wenn das massive politische Konflikte bedeutet. Anders bekommen wir das kriselnde Schulsystem nicht wieder in den Griff.«

3. Wie Wissenschaftler der Fraunhofer-Gesellschaft auf Kosten der Steuerzahler prassten

Fraunhofer-Gesellschaft – das klingt nach wissenschaftlicher Expertise, nach Seriosität, nach Redlichkeit. Mit mehr als 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es die größte Organisation für angewandte Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen in Europa. Die 1949 gegründete Institution betreibt in Deutschland derzeit 76 Institute und Forschungseinrichtungen. Das Forschungsvolumen beträgt jährlich 2,9 Milliarden Euro. Finanziert wird die Gesellschaft auch mit Steuergeld. Allein für dieses Jahr geben Bund und Länder der Forschungsorganisation 850 Millionen Euro.