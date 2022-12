Doch offenbar kennen die Reality-TV-Darstellerin eine ganze Menge Menschen, denn der Artikel zählt seit seiner Veröffentlichung zu den meistgelesenen. Natürlich muss man nicht über die Frau berichten, solange sie sich unauffällig in ihrem Metier bewegt. Problematisch wird es, wenn sie dort nicht unauffällig bleibt.

Seit Sommer wird gegen die Schlagersängerin wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Bei einem Auftritt im Sommer vor der Leipziger Hooligan-Gruppe »Rowdys Eastside« hielt sie ihren Arm mehrmals so, dass man die Geste nur mit viel gutem Willen nicht als Hitlergruß interpretieren kann.

Meine Kollegin Sara Wess bekam daraufhin einen Hinweis auf einen weiteren Auftritt von Müller. Ein im August entstandenes Video zeigt die Entertainerin bei einem Boxkampf des Kampfsportzirkels »Frontière – Respect of the Streets«. Sie sei »begeisterter Boxfan« erklärt Müller und »dorthin eingeladen« worden.

Saras Recherchen legen nahe, dass der Veranstalter enge Verbindungen in die Nazi-, Hooligan- und Rockerszene pflegt. Steffen S., einer der Gründer, trägt einen NS-Adler sowie die Worte »Deutscher Kämpfer« in Fraktur als Tattoos. Einer der Hauptsponsoren, Alexander O., ließ sich eine schwarze Sonne stechen, ein Symbol der SS, das von Neonazis häufig als Ersatzsymbol für das verbotene Hakenkreuz verwendet wird. Auf seinem linken Oberarm prangen zudem zwei doppelte SS-Siegrunen, ein SS-Division-Totenkopf sowie der Schriftzug »Blut und Ehre«. Die letzten drei Motive stehen in Deutschland unter Strafe.

Das ist offenbar die Gesellschaft, in der sich Müller so bewegt. Und ich finde, all jene Menschen, die sie im Fernsehen in den entsprechenden Formaten gern sehen (und das sind nicht wenige), sollten das wissen.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Video zeigt Melanie Müller in rechtsradikalem Milieu

3. Wenn mit dem Ball der Rubel rollt

Am Sonntag endet endlich die Fußballweltmeisterschaft. Im Finale stehen Lionel Messi und Kylian Mbappé – ähm, Argentinien und Frankreich. An solchen Tagen, an denen die sportlichen Talente gepriesen werden, vergisst man oft, womit solche Stars sonst auch die Schlagzeilen bestimmten: Mbappé zum Beispiel spielte zunächst beim AS Monaco, dort wurde er für mehr als 180 Millionen Euro abgelöst. Vor seinem Wechsel zum FC Paris Saint-Germain – so fanden es meine Kollegen Michael Wulzinger und Rafael Buschmann sowie ihr Team von Football-Leaks schon 2018 heraus – rief der Wunderfußballer insgesamt 55 Millionen Euro auf: Fünf Millionen Euro allein für seine Unterschrift, 50 Millionen Euro als Gehalt für einen Fünfjahresvertrag – und zwar netto.