Sie erklärten ihr Veto mit insgesamt 30 offenen Punkten. Beispiele: Baerbock will einen »Nationalen Sicherheitsrat« – Scholz ist skeptisch. Baerbock will genaue Vorgaben für den Umgang mit China – dem Kanzleramt ist das zu detailliert. Auch Baerbock will internationalen Terrorismus bekämpfen – aber Lindner findet, der Kampf gegen Geldwäsche komme bei ihr zu kurz.

»Vordergründig kreist der Streit um Formulierungen und Termine«, schreibt unser Hauptstadt-Team. In Wahrheit aber gehe es um die Machtfrage: »Wer hat das Sagen in der Außenpolitik: Kanzleramt oder Auswärtiges Amt? Wer dominiert das Außenbild Deutschlands in den nächsten Jahren: der interessengeleitete Scholz oder die werteorientierte Baerbock?«

Und so fehle der Koalition weiterhin ein Kompass, der ihr in Zeiten von Krieg und Energiekrise die Richtung weisen könnte.

3. Böllern Sie noch?

Seit heute können sich Böller-Fans mit Pyrotechnik fürs Silvesterfeuerwerk eindecken. Allerdings nicht unbedingt dort, wo sie es von früher gewohnt sind. Mehrere Bau- und Supermärkte haben einen Böllerstopp verhängt, »aus Gründen des Tier- und Umweltschutzes«, wie es bei Hornbach heißt. Viele Obi-Märkte verkaufen ebenfalls kein Feuerwerk, »der Umwelt und den Tieren zu Liebe«. Eine Regel, die allerdings nur für zentral geführte Läden gilt, einzelne Märkte könnten weiterhin Böller anbieten. Ähnliches gilt offenbar bei Toom, Bauhaus, dem Discount-Baumarkt B1 sowie bei Globus.