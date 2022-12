Die Lage am Morgen Familienvater, Gutverdiener, Doppelagent

Noch ist vieles unklar im Fall vom Carsten L., der mutmaßlich für Russland seinen eigenen Arbeitgeber ausspioniert hat – den deutschen Auslandsgeheimdienst. Auch, ob alle Vorwürfe gegen ihn überhaupt zutreffen.

Womöglich war er frustriert von seinem Job, heißt es nun aus Kreisen, die mit den Ermittlungen vertraut sind. Aber reicht das, um zum Verräter zu werden?

Etwas klarer ist, wie man dem Mann auf die Schliche gekommen ist. Nicht etwa aus eigener Leistung, wie die ersten Mitteilungen des BND zu dem Fall vermuten ließen. Ein befreundeter Dienst hatte beim Ausspionieren der Russen einen Datensatz entdeckt, der auf den BND zurückzuführen war. Der Dienst informierte die Freunde in Berlin, Carsten L. geriet ins Visier, viele Wochen lang wurde er überwacht, bevor er dann kurz vor Heiligabend festgenommen wurde.

Man könnte sagen, es gehört zum guten Geschäft von Spionen, dass sie bis ins Herz der Apparate ihrer Feinde vordringen. Westliche Geheimdienste versuchen nichts anderes. Und es gehört zu ihrem Risiko, dass ab und an einer von ihnen auffliegt.

Für den BND bedeutet der Fall trotzdem einen erheblichen Imageschaden. Glänzte der deutsche Auslandsnachrichtendienst in den Monaten und Wochen vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine doch nicht gerade mit weiser Vorausschau, galt doch sein Blick auf Russland für manchen Partnerdienst zumindest in der Vergangenheit als allzu milde.

Nun muss der BND seinen Partnern erklären, wie ein russischer Spion bis in die Herzkammer des Dienstes vordringen konnte.

»Wir brauchen die Zeitenwende dringend auch im Bereich der Nachrichtendienste«, sagte uns gestern Konstantin von Notz, Abgeordneter der Grünen und Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Überwachung der Nachrichtendienste. »Die Bedrohungen und Anfeindungen gegen unsere Demokratie sind aktuell massiv. Illegitime Einflussnahme, Propaganda und Spionage sind relevante und akute Bereiche, in denen sich unsere Sicherheitsbehörden sehr viel besser, resilienter und schärfer aufstellen müssen.«

Neues Israel

Wenn voraussichtlich heute um 10 Uhr in der Knesset, dem israelischen Parlament, eine neue Regierung vereidigt wird, dann dürfte es eine historische Zäsur für das Land sein. Der altbekannte und bald neue Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wird fortan die »wohl rechteste und religiöseste Regierung in der Geschichte Israels« anführen, wie mein Kollege Richard C. Schneider aus Tel Aviv schreibt.