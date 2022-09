Die Lage am Morgen

Dennoch beginnen jetzt die Untersuchungen: Vor allem die dänischen und schwedischen Behörden werden die vier Explosionen an den Röhren vor der Ostseeinsel Bornholm forensisch untersuchen, sobald die Hunderte Millionen Kubikmeter Gas endgültig ausgetreten sind: Gibt es Spuren des Sprengmittels, wie wurde es angebracht, und wann?

Die deutsche Marine wird Unterstützung schicken, der Generalbundesanwalt hat einen Beobachtungsvorgang angelegt. Die Geheimdienste sind dabei, Erkenntnisse auszutauschen, Plausibilitäten abzuwägen, Daten auszuwerten. So will der Bundesnachrichtendienst alle Bewegungen in dem Gebiet rückwirkend seit 1. Januar auswerten.

Eines ist jetzt schon fast sicher: Es muss ein staatlicher Akteur im Hintergrund gewesen sein. Allein die massiven Sprengsätze deuten darauf hin, jeder hat die Wucht von vielleicht 500 Kilogramm TNT entwickelt, wie die deutschen Behörden schätzen.

Fest steht auch, dass die Tat den Blick auf eine neue Verwundbarkeit richtet: Die weitgehend ungeschützte kritische Infrastruktur, die sich vor allem auf dem Meeresboden wiederfindet. Auf dem Grund der Ozeane verlaufen die wichtigsten Nervenzentren des Welthandels, Leitungen, Röhren und Kabel für Energie und Kommunikation.

Um sie hat sich deshalb eine eigene Kriegsform entwickelt, die »Seabed Warfare«. Wie hart in diesem Unterwasserkrieg gekämpft wird, beschreiben wir in der neuen SPIEGEL-Titelgeschichte, die heute im Laufe des Tages hier zu lesen sein wird.

Ehrlich machen

Es muss diesen point of no return gegeben haben, diesen Moment, der den Weg unumkehrbar machte. Irgendwann also hat sich FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner darauf festgelegt, dass, komme, was da wolle, die Schuldenbremse im Jahr 2023 nicht ausgesetzt wird. Basta. Man fragt sich: Warum?