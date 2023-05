Die Lage am Morgen

Auch in Berlin rechnet die Polizei mit weiteren Kundgebungen an diesem symbolischen Datum. Am spektakulärsten dürfte das Anrollen einer russischen Motorradgang namens »Night Wolves« sein, die sich traditionell von Moskau gen Berlin aufmacht, um des Sieges der Roten Armee über Nazideutschland zu gedenken.

Die Nachtwölfe gelten als Freunde Wladimir Putins, als nationalistisch und – sonderbarerweise auch als christlich – als klar antiwestlich und homophob. Eine ziemlich schreckliche Truppe also.

Vor einigen Jahren hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, einen der Nachtwölfe kennenzulernen. Für eine Geschichte im SPIEGEL über die berüchtigte Gang besuchte ich einen deutsch-russischen Motorradfahrer in Norddeutschland. Ich war ziemlich nervös, als ich an der Tür klingelte. Ich rechnete mit einem Ungetüm von Mann, laut und aggressiv, in schwarzer Ledermonitur und Stiefeln mit Stahlkappen oder so ähnlich.

Doch als die Tür aufging, war ich beruhigt. Vor mir stand ein Nachtwolf in Schlabberpulli und Socken.

Seltsame Hasskategorie

Heute stellen der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, und Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Statistik für die sogenannte politisch motivierte Kriminalität vor. Gemeint sind zum Beispiel links- und rechtsextreme oder religiös motivierte Straftaten. Im letzten Jahr, erinnere ich mich, war von einem neuen Höchststand die Rede. Wird er in diesem Jahr übertroffen?