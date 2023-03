Die Lage am Morgen Deutsche Demokratische Bahn

Und nun legt Bahn-Vorstandsmitglied Michael Peterson, verantwortlich für den Personenfernverkehr, in einem Interview mit der »Zeit« nach. Was Peterson dort bekennt und kritisiert, hat es in sich: Es sei über Jahrzehnte so wenig investiert worden, dass sich die Schieneninfrastruktur einem gefährlichen »Kipppunkt« nähere. Bedeutet: dass das Gleisnetz schon bald Schrott sein könne. Er sei selbst nicht zufrieden mit den Leistungen der Deutschen Bahn, bekannte Peterson zudem. »Es entspricht nicht dem Anspruch an die Bahn, die wir Deutschland bieten wollen. Auch nicht dem, was die Menschen in Deutschland verdient haben.«

Meine Lieblingsaussage aber ist diese hier: Bei den Reparaturarbeiten, so Peterson, habe es teils chaotische Zustände gegeben: »2020 und 2021 haben wir die Strecke Köln-Düsseldorf viermal in zwei Jahren gesperrt. Weil wir einmal den Oberbau neu gemacht haben, einmal die Oberleitung, einmal die Weichen und einmal das Stellwerk. Das wäre dasselbe, als wenn Sie für Ihr Badezimmer beschließen: Erst lege ich die Fliesen neu, in drei Monaten mache ich neue Leitungen, in sechs Monaten wechsle ich das Waschbecken aus. Die Dusche machen wir in zwei Jahren. Das würde kein Mensch so machen. Wir waren aber gezwungen, so zu handeln.«

Zwar verspricht Peterson auch, dass sich die Lage in ganz Deutschland bald »extrem verbessert« haben werde. Aber mit der bislang gezeigten Ambitionslosigkeit und nach den freiwilligen Einblicken ins eigene Unvermögen wird das Bahnfahren nie so attraktiv, wie es längst sein müsste. Viele Menschen werden weiter aufs Auto angewiesen sein. So kann weder die Verkehrswende noch der Kampf gegen den Klimawandel gelingen.

Berlins Schmalspur-Koalition

In Berlin beginnen heute die Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD. Früher sprach man bei dieser Konstellation von einer Großen Koalition. Bei rund 28 Prozent für die CDU und rund 18 Prozent für die SPD kann man (auch angesichts einer extrem niedrigen Beteiligung an den Wahlen zum Abgeordnetenhaus) bestenfalls von einer Schmalspur-Koalition sprechen.

Heute also das erste Treffen der sogenannten Dachgruppe. Das sind die wichtigsten Vertreter beider Seiten, auch wenn die außer ein paar Berliner Kiez-Politik-Nerds bislang zu Recht keiner kennt. Der angedachte Regierende Bürgermeister heißt Kai Wegner und kommt von der CDU. Sein Gegenüber von der SPD ist hingegen vielen Deutschen ein Begriff – wegen ihres aberkannten Doktortitels.