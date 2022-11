Flick sagt, das sei ein Kader, »der uns viele Optionen offen lässt und Möglichkeiten gibt, auf unterschiedliche Situationen zu reagieren«. Mein Kollege Peter Ahrens findet: »Vor allem ist es ein Kader, der über diese Weltmeisterschaft hinausblickt.« In zwei Jahren ist schließlich die EM im eigenen Land – deshalb dürfe etwa der junge, unerfahrene Armel Bella-Kotchap mit, Hummels aber nicht. »Die Personalie des Dortmunder Abwehrspielers ist vermeintlich die umstrittenste in einem Aufgebot, das ansonsten die Balance zwischen Risiko und Bewährtem wahrt.«

Ich habe meine Kollegen aus unserem Sportressort gefragt, wer fehlt; also welchen Spieler aus früheren Weltmeisterschaften sie nach Katar schicken würden, wenn er noch in Form wäre. Das sind die besten Antworten:

»Michael Ballack von 2002, weil Deutschland dann zumindest Zweiter würde.« (Peter Ahrens)

»Oliver Kahn von 1998, weil ich, damals acht Jahre alt, ihm im Panini-Album WM eine Brille gemalt habe, damit er die Bälle besser sehen kann. Mit der Nominierung für diese WM möchte ich ihn um Verzeihung bitten.« (Jan Göbel)

»Guido Buchwald von 1990, weil Joshua Kimmich kein Sechser ist und irgendwer im Finale Lionel Messi aufs Klo folgen muss.« (Marcus Krämer)

»Toni Schumacher von 1986, weil er ein Weltklasse-Torwart ist, der frei Schnauze und undiplomatisch spricht – das würde dem öffentlichen Diskurs rund um die WM guttun.« (Marvin Rishi Krishan)

»Uwe Reinders von 1982, weil dann dank Verletzung beim Tischtennisspielen in Badelatschen wenigstens der Titel für das kurioseste Missgeschick des Turnieres an Deutschland ginge.« (Marco Fuchs)

»Stan Libuda von 1970, weil er einer ist, dem im Leben wenig und auf dem Platz fast alles gelang. Und den die Fans trotzdem – oder gerade deswegen – geliebt haben.« (Hauke Goos)

3. Brot und Spieße

Ja, vieles wird teurer (in den USA im Herbst aber doch nicht so drastisch wie befürchtet – hier mehr). Mit dem Big-Mac-Index illustriert der »Economist« seit 1986 jedes Jahr internationale Kaufkraftunterschiede, für einen innerdeutschen Ländervergleich böte sich vielleicht ein Döner-Index an. In Frankfurt am Main verlangt ein Lokal jetzt zehn Euro. »An der Frankfurter Börse würde man das wohl einen Höhenflug nennen, im Geburtstagsslang könnte man sagen, der Döner nullt zum ersten Mal«, schreibt mein Kollege Benjamin Maack.