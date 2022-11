Die Lage am Morgen

…ist Melania Trump, ehemalige First Lady der USA. Während ihrer Zeit im Weißen Haus wurde sie verspottet für die scheußliche Weihnachtsdekoration, die sie dem Amtssitz von Präsident Donald Trump verpasste. Während heute nun ihre Nachfolgerin, Jill Biden, hoffentlich geschmackvolleren Weihnachtsschmuck im Weißen Haus vorstellt, hat Frau Trump aus ihren Deko-Ideen ein Geschäftsmodell gemacht. Sie verscherbelt einen selbst designten Christbaum-Anhänger, kombiniert mit einem NFT, also einer digitalen Version des »Kunstwerks« in einer Blockchain.

»Meine kreative Inspiration ist die Hoffnung«, schreibt Trump auf ihrer Website. Tatsächlich sieht man dort, dass ihre kreative Inspiration wohl eher das Geschäft ist. Der Bereich über ihre wohltätigen Anliegen als First Lady ist eher schmal gehalten, Angaben zu ihrer eigenen Biographie oder zu ihrem Ehemann fehlen komplett. Dafür enthält die Rubrik »FAQ« dann alle Details rund um Kauf und Bezahlung des Weihnachtssterns und seiner digitalen Version. Die wichtigste Frage zuerst: »Can I use a credit card to pay? – Yes.«