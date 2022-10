Die Lage am Morgen

Wir lesen, hören, sehen, reden täglich vom Krieg in diesen Tagen. Selbst bei großer Vorstellungskraft bleibt abstrakt, was an der Front in der Ukraine wirklich passiert. Beim Thema Krieg ist die Fiktion oft die beste Annäherung an die Wirklichkeit. Für mich, das Nachkriegskind, haben erst die Vietnamkriegsfilme »Apokalypse Now« oder »Platoon« plastisch gemacht, was mein Großvater an der Ostfront im Zweiten Weltkrieg aushalten musste.

So dachte ich auch bei »Im Westen nichts Neues« ständig an die jungen Männer, die in der Ukraine kämpfen, an ihr Leid, ihre Ängste, ihre Anspannung, ihren Mut. Bergers Film ist vor allem ein Film über die Sinnlosigkeit des Kriegs. Das dürften die russischen Angreifer eher spüren als die Ukrainer, die ihr Land verteidigen.

Harte Jahre

