heute geht es um die Reden und Zusammenkünfte der Staatschefs bei der Uno-Vollversammlung in New York, den Machtkampf um Cem Özdemir bei der Bundestagsfraktion der Grünen, um wichtige Gerichtstermine in Großbritannien und Spanien - und um das Matterhorn.

Özdemir gegen Göring-Eckardt und Hofreiter

Kay Nietfeld/ DPA

Dass die Grünen in den vergangenen Monaten von einem einzigartigen Hoch erfasst wurden und in Umfragen zeitweise mehr als 25 Prozent erklommen, war für die Partei offensichtlich zu viel des Guten. Der Ex-Parteivorsitzende Cem Özdemir zettelte überraschend einen parteiinternen Machtkampf an - er will, zusammen mit der bisher weitgehend unbekannten Kirsten Kappert-Gonther, die Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter ablösen.

Heute um 15 Uhr entscheidet nun die Fraktion: Will sie die Ostdeutsche Göring-Eckardt und den letzten verbliebenen Öko Hofreiter wirklich absägen? Will sie mit dem rhetorisch geschickten Özdemir jemanden an der Spitze, der medial für mehr Aufsehen sorgen kann? Wie die Sache ausgeht, lässt sich schwer vorhersagen - aber heute Abend sollte sie geklärt und bei den Grünen wieder Ruhe eingekehrt sein. Zumindest vorerst.

Machtkampf bei den Grünen: Wie Cem Özdemir die Partei aufmischt

Reigen der Staatsoberhäupter

Evan Vucci/ AP

Vergangenes Jahr lachten sie ihn aus, weil Donald Trump mit seinen angeblichen Errungenschaften als US-Präsident prahlte - und was tut er dieses Jahr? Die Generaldebatte der Uno-Vollversammlung, die ab heute zum 74. Mal stattfindet, war in der Vergangenheit immer wieder für große Showmomente gut: Die Staats- und Regierungschefs dürfen bei ihren Auftritten über alles reden, was sie bewegt. Festgeschrieben ist nur die Redezeit, maximal 15 Minuten, aber auch die wird immer wieder gnadenlos überzogen. Fidel Castro sprach 1960 mehr als vier Stunden lang, Muammar al-Gaddafi 2009 immerhin anderthalb Stunden. Hugo Chávez bezeichnete 2006 George W. Bush als "Teufel", Benjamin Netanyahu trat 2012 mit einer als Cartoon gezeichneten Bombe auf, um die nukleare Bedrohung durch Iran zu illustrieren. Und diesmal?

Den meist beachteten Auftritt hatte in diesem Jahr bisher die Klimaaktivistin Greta Thunberg, die beim Klimagipfel am Montag den Staatschefs wütend entgegenschleuderte: "Ihr habt meine Träume und meine Kindheit gestohlen mit euren leeren Worten."

Nach dem Klimagipfel ist das zweite große Thema diese Woche die Krise zwischen Iran und Saudi-Arabien: Emmanuel Macron will, wie er sagt, noch immer ein Treffen zwischen Trump und dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani herbeiführen - zuvor hatten Deutschland, Frankreich und Großbritannien Iran für die Angriffe auf saudi-arabische Ölanlagen am vorvergangenen Wochenende verantwortlich gemacht. Trump hat immer wieder bekräftigt, einen Deal mit Iran anzustreben - er hat ein Treffen mit Rohani nicht ausgeschlossen. Doch Irans Außenminister Jawad Zarif antwortete zuletzt auf die Frage, ob es ein solches Treffen geben könnte, klar mit "nein".

Brexit und Franco

JUSTIN LANE/EPA-EFE/REX

Zwei Oberste Gerichte entscheiden heute in wichtigen Fragen: Das Oberste Gericht Großbritanniens indirekt über die politische Zukunft von Premier Boris Johnson - und das Oberste Gericht Spaniens über die Gebeine des toten Diktators Franco.

Der Reihe nach: Es geht um die Entscheidung des britischen Gerichts über die Frage, ob Johnson das Parlament in Zwangspause schicken durfte (die Entscheidung war zunächst gestern erwartet worden und ist nun für heute, 11.30 Uhr, angekündigt). Sollte das Gericht gegen Johnson entscheiden, stünde er vor den Trümmern seiner Brexit-Strategie und neuen Rücktrittsforderungen - aber der Ausgang ist ungewiss.

In Spanien geht es nicht um die Zukunft, sondern um die Vergangenheit: Die sozialistische Regierung will die Gebeine Francos exhumieren lassen, die derzeit in einem riesigen Mausoleum bei Madrid begraben sind - wohin viele Verehrer des Diktators pilgern. Die Familie Francos und viele konservative Politiker sind gegen die Pläne.

Trump, Johnson und Co.: Der Populist entlarvt sich selbst

Aufstand gegen Sisi

Oliver Weiken/ DPA

Es sind bemerkenswerte Nachrichten aus Ägypten: Menschen gehen wieder gegen die Regierung auf die Straße. Das kommt unerwartet. Nach dem Sturz von Diktator Hosni Mubarak 2011 hatte das Militär nach einem kurzen Intermezzo eine noch autoritärere Diktatur installiert, mit Präsident Abdel-Fattah al-Sisi an der Spitze. Seit Freitag haben in Kairo, Alexandria und Suez Hunderte Menschen gegen die Regierung demonstriert - Hunderte sind laut unbestätigten Angaben verhaftet worden.

Vieles ist rätselhaft: Ein bis vor Kurzem unbekannter Bauunternehmer namens Mohamed Ali, der in Spanien leben soll, hat die Proteste mit Videos auf Facebook und YouTube angefacht - wer oder was dahintersteht, ist unklar. Es zeigt sich nur einmal mehr: Unzufriedenheit lässt sich nicht dauerhaft zum Verstummen bringen. Meine Kollegin Raniah Salloum hat vor Kurzem die letzte kritische Redaktion des Landes besucht:

Kairos Kämpfer für die Freiheit der Medien: das Onlineportal Mada Masr.

Story des Tages

Kay Nietfeld/ DPA

Schon bemerkenswert, wie Angela Merkel es am Montag fertigbrachte, international wieder wie die Klimakanzlerin zu wirken, die sie in Deutschland nicht ist - während sie in New York versprach, dass Deutschland binnen 31 Jahren keine Treibhausgase mehr emittieren werde, ist der reale Klimakompromiss der Regierung von solchen weltpräsidialen Ankündigungen weit entfernt. Wie es zum Klimapaket der Regierung kam (nicht der New Yorker Version davon), hat ein Berliner SPIEGEL-Team detailliert recherchiert: Was geschah in der Nacht, als die Große Koalition das Klimapaket beschloss?

Verlierer des Tages...

VALENTIN FLAURAUD/EPA-EFE/REX/Shutterstock

... ist der Schweizer Urlaubsort Zermatt - die Heimat des berühmten Matterhorns (4478 Meter, einer der markantesten Berge der Welt). Warum? Nach dem Kollaps des Reiseanbieters Thomas Cook sind weltweit rund 600.000 Touristen gestrandet. Die britische Regierung will nun rund 150.000 ihrer Landsleute mit Dutzenden von gecharterten Flugzeugen nach Hause zurückholen. Es soll die, wie es heißt, größte Rückführungsaktion seit dem Zweiten Weltkrieg werden: von der Regierung "Operation Matterhorn" getauft. Zermatt allerdings, die Schweizer Gemeinde, in der das Matterhorn steht, hat daran keine Freude. In einer Pressemitteilung beklagt sich "Zermatt Tourismus" über die Namenswahl und schreibt: "Die britische Regierung weiß wohl nicht, dass 'Matterhorn' eine international geschützte Marke ist und als Symbol für erholsame Ferien, Sicherheit und Qualität der Schweiz gilt." Diese Information ist für die gestrandeten Touristen sicher tröstlich.

