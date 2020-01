Die Lage am Dienstag

heute beschäftigen wir uns mit Schwarz-Grün, dem Atomabkommen mit Iran, der Regierungsbildung in Spanien - sowie den Irrungen eines Kondomfabrikanten.

Warten auf Schwarz-Grün

Während weite Teile der SPD von einer Sehnsucht nach Opposition getrieben sind, lässt sich bei den drei bürgerlichen Parteien CDU, CSU und Grüne der unbedingte Zug zur Macht studieren.

Das ist bei den Unionsparteien nicht neu, deren oberstes Anliegen seit jeher das Regieren an sich ist. Die Grünen, die der Tradition einer Oppositionsbewegung entstammen, warten exakt 40 Jahre nach ihrer Gründung nun aber doch zunehmend ungeduldig auf ihre zweite Chance im Bund. Vor diesem Hintergrund treffen sich die Politiker zu ihren Winterklausuren.

Wenn heute CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer die im Kloster Seeon tagenden CSU-Abgeordneten besucht, dann werden beide Seiten größtmögliche Eintracht zur Schau stellen. Schwesternzwist soll es nicht mehr geben. Denn Kramp-Karrenbauer und der CSU-Vorsitzende Markus Söder, der seine Partei ergrünen lässt (Bienenschutz, Vätermonate, Klimarettung), haben längst die nächste Wahl im Blick.

Söders Vorstoß zu Erneuerung und Verjüngung der Bundesregierung etwa zielt vor allem darauf: "Was die Regierung ist, ist auch die Zukunftsmannschaft für danach", sagt er. Und ein bisschen, na klar, geht das auch gegen seinen alten Widersacher Horst Seehofer. Der Innenminister ist das älteste Kabinettsmitglied. Touché.

Die Grünen derweil werden heute wohl mit einer staatstragenden Pressekonferenz den Abschluss ihrer Klausurtagung in Hamburg zelebrieren. Hamburg natürlich, weil sie dort nach der Wahl im Februar weiter regieren wollen - aber nicht mehr als Juniorpartner der SPD. Katharina Fegebank will Erste Bürgermeisterin werden, damit der SPD eine ihrer letzten Bastionen abtrotzen.

Und alle gemeinsam schauen sie an diesem Dienstag nach Österreich, wo in der Wiener Hofburg die erste schwarz-grüne Regierung auf Bundesebene ernannt und vereidigt wird - von einem grünen Bundespräsidenten.

Ist das Atomabkommen mit Iran noch zu retten?

Der von den USA getötete iranische Topgeneral und Chefterrorist Qasem Soleimani wird heute in seiner Geburtsstadt Kerman im Südosten des Landes beigesetzt. Ins Zentrum der internationalen Debatte ist nun das von den USA bereits 2018 aufgekündigte und von den Europäern notdürftig intakt gehaltene Atomabkommen mit Iran gerückt.

Iran hat verkündet, wieder unlimitiert Uran anreichern zu wollen, um so Spaltmaterial für Atomwaffen herzustellen. Das bedeutete dann wirklich das Ende dieses Abkommens, das vom früheren US-Präsidenten Barack Obama vorangetrieben wurde.

Doch das Mullah-Regime hält sich eine Hintertür offen: Man könne diesen Schritt wieder rückgängig machen, wenn alle Parteien zum Atomabkommen zurückkehren, hieß es. Es ist nun an den Europäern, Rettungsversuche zu unternehmen. Im Zweifel gegen die USA.

Was aber ist zu tun, wenn Iran einst tatsächlich die Fähigkeit für den Bombenbau besitzt? Zuschlagen, die Anlagen zerstören? Oder die atomare Bewaffnung dulden, auf Abschreckung setzen? Seit Jahren wird in den USA auf zwei erfolgreiche Beispiele eines Zuschlagens verwiesen: Irak und Syrien. Beide Staaten hatten nach (israelischen) Luftschlägen gegen ihre Atomreaktoren 1981 beziehungsweise 2007 ihr Nuklearprogramm nicht wieder aufgenommen.

Es kann aber auch ganz anders kommen. Ein Militärschlag gegen Irans Atomanlagen würde das Regime zwar um ein paar Jahre zurückwerfen beim Bau der Bombe. Sie würde aber womöglich umso entschlossener angestrebt werden.

Da wird deutlich, wie wertvoll das Atomabkommen ist. Oder war.

Trumps Drohung gegen Iran: Der Bruch mit dem Westen

Ende von Spaniens Regierungskrise in Sicht

Zwei Parlamentswahlen im letzten Jahr - und stets scheiterte die Regierungsbildung. Keine Mehrheit für niemanden. An diesem Dienstag ist endlich ein Ende der Blockade in Sicht: Der geschäftsführende sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez stellt sich im Parlament einer zweiten Abstimmung, bei der eine einfache Mehrheit für die Wahl zum Regierungschef ausreicht. Das wird Sánchez schon schaffen.

Verlierer des Tages

... ist der Kondomfabrikant Philip Siefer, der im Juni das Berliner Olympiastadion mieten und eine "Party der Demokratie" feiern will, bei der die im besten Fall 90.000 Besucher - meist gegen ein Eintrittsgeld von 29,90 Euro - kollektiv Petitionen an den Bundestag richten sollen, etwa für den Klimaschutz. Nun hat es Siefer mit putzigen Aussagen in einem Interview mit dem Journalisten Thilo Jung über sein Demokratie-gegen-Cash-Event zu einiger Social-Media-Prominenz gebracht:

Jung: Alle sind willkommen, auch Nazis?

Siefer: Ja, wenn die sich konstruktiv an der Lösung der Probleme, die wir genannt haben, beteiligen möchten

Jung: Wenn Ihr gegen Rassismus seid, dann kannst Du doch nicht sagen, dass Nazis willkommen sind.

Siefer: Ja genau. Das schließt sich dann ja sozusagen aus. Nazis, die gegen Rassismus sind, die sind dann vielleicht willkommen.

Am Montag teilte Siefer mit, er habe bei der Nachfrage versucht, witzig zu sein. Aber "das war nicht witzig, das war daneben".

