international ist heute richtig was los. Russlands Präsident Wladimir Putin empfängt den nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un in Wladiwostok. Es ist das erste Treffen der beiden Staatenlenker, was ein bisschen überrascht, da Donald Trump, der doch viel kürzer im Amt ist als Putin, seither immerhin schon zwei Termine bei Kim Jong Un bekommen hat. Dafür lief das letzte Treffen von Trump und Kim nicht so optimal; beide gingen vorzeitig und unharmonisch auseinander. Es spricht viel dafür, dass Putins und Kims Gespräche über die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder und das nordkoreanische Atomprogramm professionell nach Plan laufen, und dass das russische und nordkoreanische Staatsfernsehen die Erfolge gebührend vermelden.

In Frankreich berichtet Präsident Emmanuel Macron in einer Pressekonferenz, welche Lehren er aus der "Nationalen Debatte" mit den Bürgern im Nachgang zu den Gelbwesten-Protesten zieht. Eigentlich wollte Macron dies schon vergangene Woche tun, doch der Brand von Notre-Dame zwang ihn zur Verschiebung. Prompt sind einige seiner Reformideen schon durchgesickert, die Abschaffung der elitären Verwaltungschochschule Ena beispielsweise, oder Steuererleichterungen für die Mittelschicht. Ersteres wäre für die Franzosen in etwa so einschneidend wie für die Deutschen ein Verbot, adelige Namenszusätze zu führen.

DPA Robert Habeck

In Deutschland - da soll man sich nicht täuschen - hält derweil das Osterloch an. In der dpa-Terminvorschau werden mehrere Ereignisse von vorneherein mit dem Vermerk "voraussichtlich ohne Berichterstattung" angekündigt, darunter auch der heutige Auftritt von Grünen-Chef Robert Habeck im "Brigitte Live"-Talk in Berlin. Das könnte ein Fehler sein, dpa! Die "Brigitte"-Termine haben das Zeug, die Republik zu verändern. Bei dem bisher letzten Auftritt von Angela Merkel in diesem Format im Sommer 2017 führte die Kanzlerin quasi handstreichartig die "Ehe für alle" ein. Nicht auszuschließen, dass Habeck heute im Gegenzug den menschengemachten Klimawandel beendet.

Das Kunkel-Kalkül

In Berlin hängen seit einigen Wochen die Plakate zur Europawahl. Es gibt die üblichen lächelnden, unbekannten Gesichter, die Floskeln über Sicherheit, Zusammenhalt und Zukunft. Und dann gibt es dieses Plakat mit den dunkelhäutigen Männern in Turban und Kaftan, die eine nackte, europäisch aussehende Frau befummeln. Dazu der Slogan: "Damit aus Europa kein 'Eurabien' wird".

Das Motiv stammt aus der Wahlkampagne der AfD und basiert auf dem echten Gemälde eines französischen Künstlers aus dem 19. Jahrhundert. Dass das Werk aus seinem kunsthistorischen Kontext gerissen wurde, hat Kollege Fabian Goldmann erläutert.

Welches strategische Kalkül der AfD dahinter steckt, zeigt eine Mail des Werbers Thor Kunkel, der schon die AfD-Bundestagswahlkampagne gestaltet hatte (Stichwort: Bikini und Burka). Die Mail wurde unserer Redaktion anonym zugespielt, Kunkel bezeichnete den Inhalt auf Nachfrage als authentisch. In der Mail legt der Werber seinen AfD-Kunden vor allem das Motiv "Sklavenmarkt" als besonders "impact-stark" ans Herz. Wegen dessen "edukativer Wirkung". O-Ton Kunkel:

"Würde man dieses Sujet - im Grunde ein einfaches Sittengemälde, in der ein muslimischer Phallokrat, eine hellhäutige, wahrscheinlich aus Europa verschleppte Frau wie einen Gebrauchsgegenstand examiniert - heutzutage von einem Fotografen nachstellen lassen, der Vorwurf des "Rassismus", der "Fremdenfeindlichkeit" etc. wäre sofort da. (...)

Dabei ist das, was man sieht - von dem französischen Maler Jean-Leon Gérôme mit "unterkühltem Pinsel" übrigens genial in Szene gesetzt -, nur die ästhetisierte Umsetzung dessen, was sich in der Silvesternacht auf der Kölner Domplatte abgespielt hat. (...) Wir dürfen nicht über Tatsachen sprechen. So aber - als renommiertes Kunstwerk - dürfte der zu erwartende Aufschrei der Presse nur die alten Meister und jene Museen treffen, die es wagen, solche für das Merkel-Regime unbequemen Wahrheiten noch immer auszustellen ;-) Rechtskonservative Kreise und Gegner des Gutmenschentums dürften unsere elegante Provokation dagegen begreifen."

So leicht ist es also: Man nehme eine rassistische Botschaft, kleide sie in das passende Werk eines alten Meisters, und schon hat die Lügenpresse Sendepause! Und die Rechtskonservativen beißen an!

Ist es wirklich so leicht? Sind wir Journalisten, sind die AfD-Anhänger so einfältig, wie Kunkel sie einschätzt?

Die Empirie der Ebert-Stiftung

Man will es nicht glauben, doch bedrückende empirische Belege hierzu wird ausgerechnet heute die Friedrich-Ebert-Stiftung vorlegen. Die SPD-nahe Stiftung stellt ihre zweijährliche "Mitte-Studie" zu rechtsextremen Einstellungen in der Bevölkerung vor. Mein Kollege Max Holscher konnte sie vorab auswerten und berichtet, dass die Vorurteile und negativen Einstellungen gegenüber Flüchtlingen sich im Vergleich zu 2016 noch verstärkt haben: Jeder zweite Befragte äußerte Vorbehalte gegen Asylbewerber. Erstmals befragte die Ebert-Stiftung die Teilnehmer auch zu Verschwörungstheorien. Es stellte sich heraus: Fast jeder Zweite (45,7 Prozent) glaubt an geheime Organisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Jeder Dritte (32,7 Prozent) ist überzeugt, Politiker und andere Führungspersönlichkeiten seien nur Marionetten anderer Mächte.

Dazu fällt mir nur noch ein Satz meiner alten Lieblingsband Erste Allgemeine Verunsicherung ein: "Kann denn Schwachsinn Sünde sein? - Ei freilich!"

REUTERS Nikolaus Fest

Der Gewinner des Tages...

wenn nicht des Jahres, kommt auch in Kunkels Mail vor, nämlich Nicolaus Fest, Kandidat auf dem aussichtsreichen Listenplatz 6 der AfD zur Europawahl. Kunkel erwähnt Fest in der Erläuterung seiner Plakate folgendermaßen: "Auf Wunsch von Herrn Fest haben wir auch noch ein "Schlaraffenland" Motiv hinzugefügt." Fest war lange Jahre leitender Redakteur des Medienkonzerns Axel Springer, aktuell scheint er überwiegend als selbständiger AfD-Vertreter tätig zu sein. Dass er sich nach dem "Schlaraffenland" zurücksehnt, ist mehr als verständlich. Bald wird er selbiges in Brüssel und Straßburg wieder genießen können.

