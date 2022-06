Und noch ein Blick auf die Straße: In Deutschland fehlen 60.000 bis 80.000 Lkw-Fahrer, da sind sich die beiden großen Verbände fürs Speditionsgewerbe (DSLV) und für die Transportfirmen (BGL) einig, wie meine Kollegen Alfred Weinzierl und Claus Hecking berichten . Unzählige Laster stehen auf Betriebshöfen herum, obwohl es eigentlich genug zu transportieren gäbe. In der Busbranche ist es ähnlich: Allein die privaten, mittelständischen Betriebe melden rund 5000 offene Stellen. Experten fürchten noch im Sommer englische Verhältnisse.

»Schon jetzt bleiben Container in den Häfen stehen, reißen Lieferketten«, sagt Alfred. »Die Logistik wird kollabieren, wenn demnächst die Frachtschiffe, die noch in China liegen oder bereits in der Nordsee auf Reede warten, in europäischen Häfen landen.«

Und die Aussicht ist – anders als im erhöhten Fahrersitz – schlecht: Viele Lkw- und Busfahrer (selten sind es Fahrerinnen) nähern sich dem Rentenalter, der Nachwuchs interessiert sich kaum für die Jobs. Und die Bürokratie macht es Zuwanderern, die in ihrer Heimat am Steuer saßen, schwer, dasselbe hier zu tun.

»Die Szene, die alles auf den Punkt bringt, erlebte ich in Bad Oeynhausen bei der Firma Kottmeyer«, erzählt Alfred. Er lernte den ukrainischen Lkw-Fahrer Anton Karamow und seine Familie kennen. Der fuhr zuletzt für einen litauischen Unternehmer quer durch Europa. Als Putin Karamows Heimat überfiel, floh seine Frau Polina mit den drei Kindern per Zug nach Polen und weiter nach Deutschland. Kurz darauf kündigte Anton in Litauen, jetzt sind die fünf in Ostwestfalen untergekommen.

»Karamow könnte morgen bei Kottmeyer anfangen«, sagt Alfred. »Er darf es aber nicht, weil er die in Deutschland notwendige Ausbildung zum Berufskraftfahrer nicht hat.« Folge: Der Staat zahlt ihm als Flüchtling und seiner Familie jetzt Geld. »Wenn wir in Deutschland pragmatischer wären, würde er für Kottmeyer fahren, der Staat müsste nichts zahlen, sondern hätte im Gegenteil Einnahmen aus Lohnsteuer.«

Überleben des Schöneren: Hässliche Fische scheinen eher vom Aussterben bedroht zu sein als solche, die wir Menschen als hübsch empfinden. Zu dem Schluss kommt eine Studie, über die der »Guardian« berichtet.

Mit komplexen Gedanken und durchdachten Entscheidungen verhält es sich ähnlich wie mit hässlichen Fischen. Sie brauchen besondere Aufmerksamkeit und Pflege, um zu überleben. Ein gestresster Kollege sagte mal, die Qualität seiner Entscheidungen nehme im Tagesverlauf dramatisch ab: morgens überblicke er noch alles Wesentliche, gegen Abend hocke er im Tunnel und entscheide nur noch weg, fast automatisch, ohne nachzudenken, Hauptsache weg, nächstes Problem.

Wenn das Maschinen so machen, heißt es automatische Entscheidungsfindung, Automated Decision Making, kurz ADM. Ein großer Trend in der Informationstechnologie, berichtet mein Kollege Patrick Beuth . Und wie beim Menschen, werden die Entscheidungen nicht unbedingt besser, wenn sie automatisiert getroffen werden – manchmal wird es sogar diskriminierend und gefährlich. So mache die Technik die Jobchancen mancher Menschen davon abhängig, welchen Browser sie verwenden. Oder die Kreditwürdigkeit davon, ob jemand seine Mutter zurückruft. Mehr und mehr Firmen setzen vermeintlich schlaue Programme ein und lassen sie auf ihre Kundinnen und Kunden los.

»Natürlich kann uns die sogenannte künstliche Intelligenz technologisch voranbringen«, sagt Patrick, etwa in der Klima-, Material- oder der Pharmaforschung. »Aber sobald eine Software, die als ›intelligent‹ bezeichnet wird, über die Lebensumstände konkreter Personen entscheidet, wird es problematisch.« Dafür gebe es mittlerweile haufenweise Beispiele, und ständig würden weitere hinzukommen.

Patrick ist gerade auf der re:publica unterwegs, wo heute auch der Bundeskanzler gesprochen hat (hier das Video). Dort sind die Gefahren von KI und ADM schon lange ein Thema. »Die politische Regulierung hängt der technischen Entwicklung um Jahre hinterher«, sagt Patrick. Deshalb müssen Menschen seiner Ansicht nach lernen, sich gegen automatische Entscheidungsfindungen zu verteidigen. Etwa mithilfe von Anleitungen zum Verfassen einer Bewerbung, die bei einer KI gut ankommt.

