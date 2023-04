Die Lage am Morgen

Das war eine ungeheure Blamage und warf insbesondere Kinder mit schlechten Bildungschancen noch weiter zurück. In Wahrheit also geht es heute im Bildungsministerium um eine große Sache. In Brandenburg haben die vielfältigen Probleme an Schulen gerade zum Rücktritt einer Bildungsministerin geführt. Ein Vorwurf der Kreiselternräte gegen Ministerin Britta Ernst: schleppend verlaufende Digitalisierung.

SPD-Bildungsministerin Britta Ernst: Auf verlorenem Posten in Brandenburg

»Freiheit für mein Buch«

Der US-Journalist Evan Gershkovich kann voraussichtlich heute vor einem russischen Bezirksgericht seine Beschwerde gegen die Haft vortragen. Er war wegen angeblicher Spionage verhaftet worden. In Wahrheit hat er nur seinen Job gemacht und eine Geschichte für seine Zeitung recherchiert.