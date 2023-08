Mit der dritten Anklage gegen den früheren Präsidenten dürfte der bevorstehende Wahlkampf nur ein Thema kennen: Trump. Nach Lage der Dinge wird er im kommenden Jahr nun in mindestens drei Prozessen hintereinander als Angeklagter auftreten müssen. Der erste Prozess um die Zahlungen an die Pornodarstellerin Stephanie Clifford soll im März in New York beginnen, im Mai folgt voraussichtlich der Prozess in Florida um verschwundene Geheimakten – und später im Jahr könnte er dann in dem Verfahren in Washington, DC, auf der Anklagebank sitzen. Auch ein weiterer Prozess um Wahlmanipulation in Georgia ist noch möglich.

Für Trump stellt dieser Zeitplan eine Herausforderung dar, weil ihm so weniger Spielraum bleibt, um im Land bei Veranstaltungen Wahlkampf zu machen. Zugleich dürften die Prozesse viele Millionen Dollar aus der Wahlkampfkasse verschlingen. Schon jetzt hat das Trump-Team in diesem Jahr für Anwaltskosten fast 40 Millionen Dollar verbrannt.

Andererseits kann die Gleichzeitigkeit der Ereignisse für Trump auch ein Vorteil sein. Schon jetzt wird deutlich, dass er seine gesamte Kampagne darauf konzentrieren wird, sich als Opfer einer politischen Intrige der Washingtoner Eliten um Präsident Joe Biden zu präsentieren. Er kann die Prozesse als Wahlkampfbühne nutzen, um so seine Anhängerinnen und Anhänger zu mobilisieren – und auch zusätzliche Spendengelder einzusammeln. So kann er auch verbergen, dass er inhaltlich keine neuen Ideen anzubieten hat.

Präsident Biden und sein Wahlkampfteam passen ihre Wahlkampfstrategie entsprechend an. Biden soll mindestens bis zum kommenden Sommer kaum offizielle Wahlkampfveranstaltungen absolvieren. Auch Trumps juristische Probleme wird er zunächst wohl weitgehend unkommentiert lassen. Stattdessen will der Präsident normal weiterregieren – und sich den Wählern so als seriöser, ernsthafter und verlässlicher Gegenentwurf zu Trump präsentieren. Biden und seine Strategen haben für diesen Plan bereits eine griffige Formel für das Wahlvolk gefunden: »Vergleicht Biden nicht mit dem Allmächtigen, sondern mit der Alternative!«

Versuchter Wahlbetrug und Kapitolsturm: Anklage verlesen – Trump plädiert auf »nicht schuldig«

Hartes Urteil im Fall Nawalny erwartet

Wenn Trump und seine fanatischen Anhänger wissen wollen, wir wirkliche politische Justiz aussieht, sollten sie sich ausnahmsweise die Mühe machen und heute für einen Moment nach Russland blicken. Dort wird das Urteil gegen den Kremlkritiker Alexej Nawalny erwartet. Ihm drohen wegen angeblichem Extremismus insgesamt bis zu 20 Jahre Straflager. Nawalny wurde bereits zuvor in einem anderen Fall zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt, von der er rund zweieinhalb Jahre abgesessen hat.