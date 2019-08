dass ein Staatschef in einer Zeit der Trauer dazu da ist, Wunden zu heilen und die Nation zu einen, wäre in der Ära vor Donald Trump eine Selbstverständlichkeit gewesen. Doch wenn Trump an diesem Mittwoch El Paso in Texas und Dayton in Ohio besucht, wo am Wochenende zwei Schützen insgesamt 31 Menschen töteten und Dutzende weitere Personen verletzten, ist das anders. Insbesondere in El Paso wird Trump von vielen für die Tat mitverantwortlich gemacht. Nachdem der US-Präsident in Bezug auf Einwanderer von einer "Invasion" und einer "Plage" gesprochen habe, sagte die demokratische Kongressabgeordnete Veronica Escobar, die aus El Paso stammt: "Er sollte nicht herkommen, während wir trauern."

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Beto O'Rourke, ebenfalls aus El Paso, äußerte sich ähnlich. Er sagte: "Ihr wisst doch, was für eine Scheiße er erzählt, er hat Mexikaner Vergewaltiger und Kriminelle genannt." Der Präsident verbreite Rassismus. Der Bürgermeister von El Paso erklärte: "Er ist der Präsident, also werde ich meine Verpflichtung erfüllen, ihn zu treffen." Klingt auch nicht sehr erfreut. Der Distrikt El Paso ist traditionell demokratisch. Aber in früheren Zeiten hätte auch ein republikanischer Präsident die Autorität gehabt, in solchen Tagen die Menschen zu einen - Trump nicht, denn sein Markenzeichen ist eben garade: zu spalten und aufzuhetzen.

Das FBI gab inzwischen bekannt, dass der Attentäter von Dayton, der neun Menschen getötet hatte, Verbindungen zu sogenannten Incel-Gruppen gehabt haben könnte - das Kürzel bedeutet "involuntary celibates", unfreiwillig Zölibatäre, und bezeichnet letztlich nichts anderes als Frauenhasser, die sich ein anderes Label zugelegt haben. Der Gouverneur von Ohio, Republikaner Mike DeWine, kündigte am Dienstag an, in seinem Bundesstaat ein Gesetz zu erlassen: Es soll den Zugang zu Waffen für Menschen mit psychischen Problemen beschränken und Sicherheitsprüfungen für alle Waffenverkäufe obligatorisch machen. Allerdings: Bisher gab es nach jedem Fall von Massenerschießungen im ganzen Land Ankündigungen und Gelöbnisse, dann kehrte Stille ein. Bis zum nächsten Fall.

Europa geht das Wasser aus

Ein Viertel der Menschheit lebt in Ländern, denen das Trinkwasser auszugehen droht: 17 Länder von Indien über Iran bis Botswana nutzen bereits fast alles Wasser, über das sie verfügen. Auch in Europa herrscht teilweise Wassermangel. Und er wird in den nächsten 20 Jahren durch den Klimawandel noch deutlich zunehmen. Das geht aus einer Studie des "World Resources Institute" in Washington hervor. Am stärksten betroffen sind Staaten im Nahen Osten und in Nordafrika - zum Beispiel Libyen, Israel und Saudi-Arabien. Aber auch Indien mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern leidet unter chronischer Wasserknappheit. Das klingt, als wäre das Problem weit weg - aber das ist es nicht: In Europa leiden laut der Studie bereits zahlreiche Staaten unter hohem Wasserstress, darunter weite Teile Italiens und Spaniens - und auch in Deutschland sind einzelne Regionen betroffen. Viel stärker sind die Auswirkungen heute bereits in manchen Millionenstädten zu spüren: Sao Paolo in Brasilien, Chennai in Indien oder Kapstadt in Südafrika leiden unter notorischer Wasserknappheit, zum Teil sogar unter Wasserkrisen, das heißt: Es fließt gar kein Wasser mehr. Städte wie Mexico City oder Jakarta verbrauchen ihr Grundwasser so schnell, dass sie regelrecht sinken. Die einzige Lösung lautet: Wasser muss rationiert werden.

USA wollen Mittelstreckenraketen in Asien stationieren

Der neue US-Verteidigungsminister Mark Esper reist durch Asien und sucht Staaten, in denen die USA nach dem Ende des INF-Abrüstungsvertrags für Atomwaffen "so schnell wie möglich" neue atomar bestückte landgestützte Mittelstreckenraketen stationieren könnten. Heute ist er in Japan und trifft seinen Kollegen Takeshi Iyawa. Bisher war die Reise allerdings von wenig Erfolg gekrönt: In Australien kassierte er eine Abfuhr, in Japan zeigte sich die Regierung schon vorab unglücklich über das Ende des INF-Vertrags. Er war zwischen den USA und der Sowjetunion geschlossen worden; Russland hatte zuletzt laut Nato gegen den Vertrag verstoßen - doch als Grund für die Kündigung des Vertrages gilt auch die Tatsache, dass er China anders als die USA und Russland nicht betraf. Es soll mittlerweile über 2000 Raketen und Flugkörper verfügen, die unter das Abkommen fallen würden. Doch Peking hat die Nachbarstaaten bereits deutlich gewarnt: Man werde alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die eigenen Interessen zu wahren und keinem Land erlauben, Probleme in der "Nachbarschaft" zu verursachen.

Erdogan will Militäroffensive in Syrien

Die Situation an der türkisch-syrischen Grenze könnte in den nächsten Tagen eskalieren: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte bereits am Wochenende eine Militäroffensive an - in das Gebiet östlich des Euphrat, wo die Kurdenmiliz YPG ein Autonomiegebiet ausgerufen hat. Erdogan will an der Grenze eine 30 Kilometer breite Pufferzone errichten und dorthin am liebsten auch viele der drei Millionen syrischen Flüchtlinge im Land abschieben. Das würde drei Probleme für ihn lösen: Erstens grenzte dann nicht mehr ein Gebiet an die Türkei, das in Ankaras Augen von Terroristen der PKK kontrolliert wird. Zweitens könnte man dort arabische Sunniten ansiedeln - anstelle von Kurden. Und drittens würde man eben auch manche der Syrer los, mit denen viele Türken aufgrund der Wirtschaftskrise im Land längst die Geduld verloren haben. Die USA haben einen türkischen Vorstoß über die Grenze zwar als inakzeptabel bezeichnet, wollen ihn aber auch nicht stoppen. Wer könnte am Ende der Gewinner sein? Der "Islamische Staat", den kurdische Truppen fast besiegt haben - aber längst nicht ganz.

Die Verlierer des Tages...

... haben alle mit Fußball zu tun: Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen die ehemaligen DFB-Funktionäre Horst Schmidt, Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach erhoben, sowie gegen den früheren Schweizer Fifa-Mann Urs Linsi. Es geht um die wohl gekaufte WM 2006. Mehr hier.

Und dann ist da noch Schalke-Boss Clemens Tönnies, der sein Amt für drei Monate ruhen lässt. Tönnies hatte sich als Festredner in Paderborn gegen Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel gewandet - und schlug vor, stattdessen jährlich 20 Kraftwerke in Afrika zu finanzieren. Er sagte: "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren". Der Ehrenrat des FC Schalke 04 stellte fest, das sei zwar nicht rassistisch gewesen, Tönnies habe aber gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen.

