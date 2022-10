Die Lage am Morgen

Zweifellos würde eine Aussage von Trump, zumal wenn sie live in alle amerikanischen Haushalte übertragen würde, für reichlich Wirbel sorgen. Trump könnte den Auftritt nutzen, um einmal mehr seine Lüge von der angeblich »gestohlenen Präsidentenwahl« zu verbreiten. Gleichzeitig dürften ihm die neun Ausschussmitglieder um die Trump-Gegnerin Liz Cheney bohrende Fragen über seine Rolle bei dem Angriff des Mobs auf das Kapitol stellen. Er würde »gegrillt«, wie man in den USA so schön sagt. Trump könnte sich dabei in Widersprüche verwickeln und sich selbst belasten.

Könnte, wohlgemerkt. Denn, über die Frage, ob Trump wirklich aussagen wird, dürfte nun zunächst ein erbitterter Rechtsstreit geführt werden. Wenn Trump sich verweigert, was gut möglich ist, wird der Ausschuss versuchen, ihn mithilfe des Justizministeriums und der Gerichte zur Aussage zu zwingen. Am Ende müsste womöglich der Oberste Gerichtshof des Landes, der Supreme Court, in der Sache entscheiden.

Wie lange das alles dauert, ist unklar. Da im November bei den »Midterms« ein neuer Kongress gewählt wird, könnten Trump und seine Anwälte darauf spekulieren, dass sich die Sache danach ohnehin in Luft auflöst. Sollten seine Republikaner bei den Wahlen die Mehrheit im Repräsentantenhaus erobern, würden sie mit Sicherheit im Januar die Arbeit des Untersuchungsausschusses beenden. Damit hätte sich dann auch die Trump-Vorladung erledigt.

Wochenend-Poker um Truss-Nachfolge

Das Wochenende wird in Großbritannien munter. Bis Montag müssen Bewerberinnen und Bewerber für die Nachfolge der gescheiterten Premierministerin Liz Truss die Unterstützung von mindestens 100 der 357 Tory-Abgeordneten vorweisen. Nach dieser Logik können also maximal drei von ihnen tatsächlich kandidieren. Danach müssen sich die Abgeordneten entweder auf zwei Kandidaten einigen, über die die 170.000 Parteimitglieder bis zum kommenden Freitag in einer Online-Abstimmung entscheiden – oder sie bestimmen direkt einen Kandidaten, der in die Downing Street einzieht.