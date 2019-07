diese Sache wird immer komplizierter - und brenzliger. In Kürze soll die US-Mission "Sentinel" zum Schutz der Schifffahrt vor iranischen Eingriffen an der Straße von Hormus starten. Die Regierung von Donald Trump in Washington will, dass auch Briten, Franzosen und Deutsche dabei sind, also Schiffe bereitstellen.

Wird Berlin mitmachen? Die Amerikaner lassen nicht locker. Auch einige Unionspolitiker wären wohl dafür. Es sieht aber derzeit nicht danach aus: Die SPD lehnt eine Beteiligung klar ab. Das Auswärtige Amt hat bereits abgewunken. Der Einsatz der Marine erscheint unwahrscheinlich, wenn die Union dafür nicht den Koalitionsbruch riskieren will.

Schön ist das alles nicht. Wieder einmal steht Deutschland so als Land da, das andere die Arbeit machen lässt, wenn es militärisch heikel wird. Zudem dürfte sich so die Kluft zwischen Washington und Berlin weiter vertiefen. Einerseits.

Andererseits muss man sich die Absurdität der Lage vor Augen führen: US-Präsident Trump zerreißt ohne Not den Atom-Deal mit Iran - und weil Teheran nun zickt, sollen alle, die das Abkommen eigentlich für richtig halten, mit ihm gemeinsam an einer Schutz-Mission teilnehmen. Das kann Trump vielleicht seinen treuesten Fans als gut und richtig erklären. Aber sonst versteht diese Logik wirklich niemand.

Mehr Sicherheit an den Bahnhöfen

Frank Rumpenhorst/ DPA

Der gewaltsame Tod eines Achtjährigen am Bahnhof in Frankfurt am Main erschüttert viele Menschen im Land. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will die Sicherheit an den deutschen Bahnhöfen verbessern. Er setzt dabei auf mehr Polizei und Videoüberwachung. Auch die Einrichtung von Schranken und andere Umbauten an den Bahnsteigen will er nicht ausschließen. Seehofer sagt aber zugleich: Eine totale Sicherheit könne niemand versprechen.

Über den mutmaßlichen Täter werden derweil immer neue Einzelheiten bekannt. Der 40 Jahre alte Mann aus Eritrea lebte legal in der Schweiz, ist selbst Vater von drei Kindern. Laut den Schweizer Ermittlern gibt es Hinweise, dass er wegen psychischer Probleme in Behandlung war. Bei einer Hausdurchsuchung seien entsprechende Dokumente gefunden worden.

US-Notenbank steht vor Zinssenkung

Kiichiro Sato / AP

Seit Monaten attackiert US-Präsident Trump die US-Notenbank "Fed" wegen deren Zinspolitik. Die Zinsen seien in den USA viel zu hoch, das schade der Konjunktur, lautet sein Argument. Zwischenzeitlich beschimpfte er die Währungshüter um Jerome Powell sogar als "ahnunglos".

Nun scheint Trump seinen Willen doch noch zu bekommen: Erstmals seit zehn Jahren will die Notenbank heute offenbar eine Zinssenkung verkünden. Es wird davon ausgegangen, dass sie den Zinssatz um 0,25 Prozentpunkte auf eine Leitzinsspanne von 2 bis 2,25 Prozent senken wird. Dass die unabhängigen Zentralbanker handeln, dürfte allerdings wenig mit Trumps scharfer Rhetorik zu tun zu haben. Der Grund ist eher seine konkrete Politik: Durch die diversen Handelskriege, die Trump angezettelt hat, droht in den USA eine Eintrübung der Konjunktur. Mit der Zinssenkung wollen Powell und seine Kollegen rechtzeitig gegensteuern.

Verlierer des Tages...

DPA

... sind die Organisatoren der groß geplanten Neuauflage des legendären Woodstock-Festivals "Woodstock 50". Eigentlich wollten sie Mitte August ein Revival des Festivals starten, alles sollte fast so schön werden wie im "Sommer der Liebe" 1969. Doch nun scheint die ganze Sache mehr oder weniger in sich zusammenzufallen. Große Stars wie Miley Cyrus, Jay-Z oder Carlos Santana sollen nach Medienberichten ihre Teilnahme abgesagt haben. Die Organisatoren haben demnach auch Probleme mit Genehmigungen und werden ihr Festival wohl auch nicht wie zuerst geplant im Bundestaat New York abhalten, wo einst die Woodstock-Party gefeiert wurde. Stattdessen soll die Sache jetzt in Maryland stattfinden, viele hundert Meilen entfernt. Altachtundsechziger haben es ja schon immer gewusst: So wie damals wird's nie wieder.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Roland Nelles