54 Prozent der befragten Anhänger der Partei würden sich demnach für Trump als Präsidentschaftskandidat entscheiden. Für Ron DeSantis sprachen sich 17 Prozent aus, die anderen bekannteren Kandidaten kommen wahlweise auf drei Prozent (Nikki Haley, Mike Pence) oder sogar nur auf zwei Prozent (Chris Christie).

Trump mag im Land nicht sonderlich beliebt sein, seine Partei hat er aber fest im Griff. All jene, die mit ihm nichts anfangen können, haben sich von der »Grand Old Party« längst verabschiedet. Obwohl Trump bald in zwei Fällen als Angeklagter vor Gericht erscheinen muss, ändert sich an seiner Dominanz nichts. Im Gegenteil: Der Ärger mit der Justiz scheint ihn regelrecht zu beflügeln. In zwei weiteren Untersuchungen stehen mögliche Anklagen unmittelbar bevor – wegen mutmaßlicher Wahlmanipulation in Georgia und wegen der mutmaßlichen Anstiftung eines Mobs zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Seine Fans stört das alles nicht. Sie beurteilen die Ermittlungen der Justiz wie Trump – als linke Verschwörung gegen den großen Meister.

Was lehrt uns das? Trump ist unverbesserlich, aber seine Anhängerinnen und Anhänger auch. Wenn den Rivalen wie Ron DeSantis nicht bald ein Rezept einfällt, um ihn aufzuhalten, könnte dieser Vorwahlkampf vorüber sein, bevor er überhaupt richtig angefangen hat.

Zwei Rückschläge für Peking

Die Welt hat sich daran gewöhnt, dass China als recht breitbeiniger Rivale zu den USA auftritt. Doch das neue Selbstbewusstsein der Führenden in Peking erleidet einige Dämpfer. Das rasante Wachstum der chinesischen Wirtschaft hat sich deutlich verlangsamt, die Exporte sinken, im Immobiliensektor gibt es erhebliche Probleme. Darunter leidet die Inlandsnachfrage. Die Chinesen geben weniger Geld aus. Nun sehen sich die Verantwortlichen um Staatschef Xi Jinping dazu veranlasst, Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur zu erlassen. Unter anderem soll die Anschaffung von Elektroautos gefördert werden, zudem sollen zusätzliche Milliarden in den Ausbau der Infrastruktur fließen.

Der zweite Dämpfer für die Führung in Peking: Ihre berühmte »Road and Belt Intiative«, die Idee, eine Neue Seidenstraße für den Handel zu etablieren, kommt nicht so recht voran. Mit dem Projekt, das beteiligten Ländern unter anderem Hilfen bei der Modernisierung der Infrastruktur in Aussicht stellt, möchte Peking eigentlich seinen weltweiten Einfluss ausbauen. In Europa will Italien seine Mitarbeit nun überdenken.