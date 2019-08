Die Lage am Dienstag

wir ziehen eine kurze Bilanz des G7-Gipfels von Biarritz, blicken auf die Versuche einer Regierungsbildung in Italien und widmen uns einem Mann, der die SPD in Sachsen vor dem Untergang retten will.

Der gezähmte US-Präsident

Carlos Barria/ REUTERS

Die für Deutschland wichtigste Nachricht des G7-Gipfels erreichte uns gestern Nachmittag in einer Pressekonferenz von Donald Trump und Angela Merkel: Der US-Präsident kommt nach Deutschland, und zwar "sehr bald".

Für einen Moment stand sogar im Raum, es könne bereits nächste Woche auf dem Weg nach Polen geschehen ("das könnte passieren"), doch die entsetzten Gesichtszüge im deutschen Stab entspannten sich wieder, als Trump die Aussichtslosigkeit dieser Mission erkannte ("das ist zu knapp").

Die Besuchszusage spiegelte die Gemütslage Trumps auf diesem Gipfel wider, den er ohne Ausnahme mit Superlativen bedachte ("sehr gut gemacht", "sehr freundlich", "sehr einig", "sehr große Erfolge") und der tatsächlich einige handfeste Ergebnisse brachte: ein neues Kapitel in den Iran-Verhandlungen, Friedenszeichen im Handelskrieg zwischen China und den USA, eine Soforthilfe für den brennenden Regenwald, eine Sicherheitspartnerschaft für die Sahel-Staaten und - unter Federführung Deutschlands und Frankreichs - eine Neuauflage des Friedensprozesses in der Ostukraine. Die Planungen für ein baldiges Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sind schon im Gange.

Die Befürchtung, Trump und der britische Premier Boris Johnson würden den Gipfel spalten, hat sich nicht bewahrheitet. Das kann man auch mit der genialen Choreographie des Gipfels erklären. Gastgeber Emmanuel Macron befreite die Staats- und Regierungschefs vom Druck, eine gemeinsame Abschlusserklärung abgeben zu müssen, er nahm den US-Präsidenten drei Tage lang in Manndeckung und ließ im Programm genügend Raum für bilaterale Gespräche.

Das Geheimnis des Trump-Flüsterers: Wie Frankreichs Präsident mit dem schwierigen Gast umgeht

Unter Zeitdruck

Vincenzo PINTO / AFP

Seit dem Zweiten Weltkrieg hatte die Bundesrepublik Deutschland acht verschiedene Regierungschefs. In Italien waren es 29.

Um das zu verstehen, greift man gerne auf einen Satz aus "Der Leopard" zurück, dem einzigen Roman des Autors Giuseppe Tomasi di Lampedusa. "Wenn wir wollen, dass alles bleibt wie es ist, muss sich alles ändern."

Womöglich kann man tatsächlich nur so die Neigung des italienischen Wählers erklären, seine Regierung stets so zusammenzustellen, dass sie nicht länger als ein paar Monate hält.

Italien jedenfalls ist in diesen Stunden intensiv auf der Suche nach einer neuen Spitze, nachdem Innenminister Matteo "Badehose" Salvini durch ein erfolgloses Misstrauensvotum die Regierung gesprengt hatte.

Bis Mittwoch will Staatspräsident Sergio Mattarella eine Lösung auf dem Tisch haben. Derzeit verhandelt die Fünf-Sterne-Bewegung mit der bislang verhassten Demokratischen Partei (PD). Führt dies zum Erfolg, wäre der alte Regierungschef Giuseppe Conte vermutlich wieder der neue. Mein Kollege Frank Hornig, Korrespondent in Rom, sagt: "Die 5-Sterne-Bewegung von Luigi Di Maio und die PD haben nur noch wenig Zeit, um Neuwahlen zu verhindern - und damit einen möglichen Aufstieg von Matteo Salvini zum Ministerpräsidenten." Italien, ausnahmsweise musst Du Dich beeilen!

Nach Salvinis riskantem Schritt. Wie es in Italien weitergeht.

Der SPD-Mann und sein Küchentisch

Hendrik Schmidt/ DPA

Martin Dulig (SPD), der stellvertretende sächsische Ministerpräsident, hat ein schönes Ritual etabliert. Seit vier Jahren reist Dulig, der auch der Landesvorsitzende seiner Partei in Sachsen ist, mit seinem Küchentisch durch den Freistaat und lädt Bürger zum Diskutieren ein. Heute macht er gemeinsam mit Arbeitsminister Hubertus Heil Station in Hoyerswerda. Da war er schon mal im Januar und hatte versprochen wieder zu kommen.

Ein Politiker, der seine Versprechen hält und zum Zuhören kommt, was will man mehr? Und doch nützt es nichts: Nach Umfragen liegt die SPD in Sachsen bei 9 Prozent. Auch die AfD organisiert Bürgerstammtische und hört zu. Im Gegensatz zur SPD profitiert sie davon. Derzeit bekäme die AfD 25 Prozent der Stimmen. Wo ist der Unterschied?

Es könnte daran liegen, dass die AfD längst in den Alltag der Kommunen und die Lebenswirklichkeit ihrer Bürger eingedrungen ist. Sie ist so tief in der Mitte der Gesellschaft verankert, wie es Republikaner, NPD, Piraten und die Grünen nie geschafft haben.

Aus diesem Blickwinkel muss man Duligs nächste Aktion vielleicht als eine Art Verzweiflungstat sehen: Am Freitag will er in Dresden den längsten Küchentisch der Welt aufbauen.

Gewinner des Tages...

Francois Mori/ AP

... ist Emmanuel Macron. Aus oben genannten Gründen.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Ferdinand Piëch ist tot: Jahrzehntelang gehörte er zu den wichtigsten Personen beim Autobauer Volkswagen, war Mitinhaber von VW und Porsche. Nun starb Piëch mit 82

Jahrzehntelang gehörte er zu den wichtigsten Personen beim Autobauer Volkswagen, war Mitinhaber von VW und Porsche. Nun starb Piëch mit 82 Emmanuel Macron verbittet sich Lästereien über seine Frau: Brasiliens Präsident hatte sich online über Brigitte Macron lustig gemacht. Die Antwort aus Paris ist deutlich

Brasiliens Präsident hatte sich online über Brigitte Macron lustig gemacht. Die Antwort aus Paris ist deutlich E-Sports sind lukrativ - aber sind sie auch ein Sport? Das verneint nun ein Gutachten im Auftrag des Deutschen Olympischen Sportbundes. Das passt manchen Kritikern nicht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Haben Sie einen unaufgeregten Tag!

Ihr Martin Knobbe