in der kommenden Nacht beginnt im japanischen Osaka der G20-Gipfel - um zwei Uhr früh deutscher Zeit, beziehungsweise um 9 Uhr Ortszeit am Freitag. Es wird bei dem Treffen vor allem um die Konfrontation zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping gehen - die beiden größten Volkswirtschaften der Erde befinden sich in einem Handelskrieg und eine Lösung dafür ist nicht in Sicht (lesen Sie hier den großen Report meiner Kollegen darüber, welches Dilemma dieser Konflikt für Deutschland und Europa bedeutet).

Mindestens ebenso schwierig werden die Gespräche über den Klimaschutz - auch hier wegen Trump, der nicht nur nicht an den Klimawandel glaubt, sondern dessen Regierung neuerdings sogar wissenschaftliche Studien dazu unterdrückt.

Vor seinem Abflug hatte der US-Präsident ausgiebig über Amerikas traditionelle Verbündete und über seinen Gastgeber Japan gewettert. Die USA haben ein Verteidigungsbündnis mit Japan, das Trump als unfair ansieht. "Fast alle Länder der Welt nutzen uns enorm aus", sagte Trump dem TV-Sender Fox Business. "Wenn Japan angegriffen wird, kämpfen wir den Dritten Weltkrieg mit unseren Leben", sagte Trump. "Aber wenn wir angegriffen werden, muss Japan uns überhaupt nicht helfen." Die Japaner könnten sich den Angriff dann "auf Sony-Fernsehern anschauen".

Über Deutschland sagte Trump: "Sie haben schlimmere Handelsbarrieren als China", er kritisierte die deutschen Verteidigungsausgaben. Und: "Europa behandelt uns schlechter als China." Trump gibt also schon bei der Anreise den Schulhof-Bully. Das kann ja ein lustiges Treffen werden. Es bestehen große Zweifel, ob die 20 Staaten sich am Samstag auf eine gemeinsame Schlusserklärung einigen können.

Maas, Lübcke und der #donnerstagderdemokratie

Bundesaußenminister Heiko Maas will heute in den sozialen Medien als Antwort auf die Ermordung von Walter Lübcke durch einen rechtsextremen Täter zu einem überparteilichen #donnerstagderdemokratie aufrufen. Das hat er in einer E-Mail an alle Bundestagsabgeordneten angekündigt, die dem SPIEGEL vorliegt. Maas schreibt darin: "Der Mord an Walter Lübcke hat uns alle fassungslos gemacht."

Fassungslos seien auch viele KommunalpolitikerInnen und Ehrenamtliche, "die täglich Anfeindungen, Drohungen und teils auch Gewalt ausgesetzt sind. Diese Angriffe sind Angriffe auf uns alle." Es werde Zeit, "dass wir für sie da sind. Deswegen rufe ich über Parteigrenzen hinweg zum #donnerstagderdemokratie auf. Diesen Donnerstag wollen wir die demokratischen AlltagsheldInnen ins Scheinwerferlicht stellen, die Tag für Tag im Verborgenen unsere Werte verteidigen." Auf Facebook, Twitter und Instagram will Maas "die Geschichten unserer demokratischen AlltagsheldInnen erzählen" und zwar "in Form kurzer Texte über diese Personen".

Der Rechtsextreme Stephan Ernst hat gestanden, Lübcke wegen Äußerungen zum Asylrecht getötet zu haben. "Wer diese Werte nicht vertritt, kann dieses Land jederzeit verlassen," hatte Lübcke bei der Eröffnung eines Flüchtlingsheims gesagt. Danach wurde er im rechten Milieu wochen- und monatelang beschimpft und bedroht. Meine Kollegen Max Holscher und Anna-Sophie Schneider haben mit Lübckes langjährigem Pressesprecher die Geschichte dieses Satzes rekonstruiert. Im bayerischen Landtag blieb übrigens gestern ein AfD-Abgeordneter bei einem Gedenkakt für Lübcke einfach sitzen - angeblich aus "Unachtsamkeit".

Einbürgerung nur bei Einordnung

Heute wird der Bundestag über ein neues Staatsangehörigkeitsrecht abstimmen und damit auch die Voraussetzungen für die Einbürgerung verschärfen - sie soll künftig von der "Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse" abhängig gemacht werden, ein Ausdruck, der im Vorfeld ziemlich umstritten war. Als Schweizer, der schon ziemlich lange in Deutschland lebt, fand ich diesen Passus interessant, weil sich mir dabei unter anderem die Frage stellte, ob mir eine eventuelle Einbürgerung in der Zukunft nun dadurch unmöglich gemacht wird, dass ich Raclette nach wie vor lieber auf die Schweizer Art esse als auf die deutsche. (Der Unterschied besteht übrigens darin, dass Schweizer schlicht hochwertigen Raclette-Käse schmelzen und ihn mit Pellkartoffeln essen, während die Deutschen gerne ein großes Überbacken von Gemüse und Fleisch mit halbwegs vertrauenswürdigem Käse veranstalten, aber ich schweife ab.) In der neuesten Fassung des Gesetzes wird nun aber speziell darauf hingewiesen, dass es bei dieser Formulierung "insbesondere" um die Mehrehe gehe, die auch in der Schweiz traditionell keine Verbreitung findet - womit ich den Leitkultur-Test womöglich eines Tages doch bestehen könnte.

Gewinner des Tages...

... ist Sigmar Gabriel. Der Mann, der bisher mit mindestens so viel Sympathie für Russland wie für die USA aufgefallen ist, wird neuer Vorsitzender der transatlantischen Lobby-Organisation Atlantikbrücke - als Nachfolger von Friedrich Merz. Diesem Club wird von Verschwörungstheoretikern in der AfD und beim ZDF ("Die Anstalt") zwar immer wieder deutlich mehr Einfluss zugeschrieben, als er wirklich hat - aber er ist auf jeden Fall eine sehr traditionsreiche Einrichtung mit mehr als 500 Mitgliedern in führenden Positionen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

Da Gabriel sich insbesondere für die Pipeline "Nord Stream 2" nach Russland immer wieder vehement eingesetzt hat, die von Deutschland gegen alle Widerstände aus den USA und Osteuropa vorangetrieben wurde, wird ihm bei seinen amerikanischen Gesprächspartnern wohl kaum der Gesprächsstoff ausgehen. In einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" erklärte Gabriel in der Zwischenzeit schon mal, dass Trump nicht überall Unrecht habe. Und auf der Website der Organisation selbst wird er mit dem schönen Satz zitiert: "Ich bin kein geborener, sondern vielmehr ein gelernter Transatlantiker."

