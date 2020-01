heute beschäftigen wir uns mit einem extrem flexiblen Politiker, mit dem Konflikt von Iran und den USA, mit der Vierschanzentournee und mit der trägen isländischen Zeit.

Der Meister der Gummipolitik

Helmut Fohringer/ APA/ AFP

In Salzburg werden heute die Grünen darüber entscheiden, ob sie mit der konservativen ÖVP eine Koalition bilden sollen. Es wird Zustimmung erwartet. Dann rückt der designierte Bundeskanzler Sebastian Kurz zum Gummiband-Politiker Nummer eins auf. So flexibel, so dehnbar wie er ist kaum ein anderer.

Allgemein gelten Grüne und Rechtspopulisten als die Parteien, die am weitesten auseinander liegen, als Pole der aktuellen Gesellschaften in Österreich oder Deutschland, als Protagonisten kommender Kämpfe. Kurz steht bald voraussichtlich für das Kunststück, mit beiden Polen Koalitionen gebildet zu haben, erst mit der FPÖ, nun mit den Grünen.

Für Überzeugungen steht er wohl eher nicht.

Neue Regierung in Österreich: Die Zukunft hat längst begonnen

Trumps Menschenjagd

JIM WATSON/ AFP

Es gab eine Lösung für Iran. Sie war nicht perfekt, sie war wackelig, aber sie hat halbwegs funktioniert und war eine Chance auf einen dauerhaften Frieden. Es gab keinen einleuchtenden Grund, das Iran-Abkommen aufzukündigen, aber Trump hat es getan, und nun stecken Iran und USA in einer Spirale der Gewalt.

Den letzten Schlag haben die Amerikaner gemacht, mit der tödlichen Attacke auf den iranischen General Qasem Soleimani. Die Iraner werden sich rächen, wie sich schon die Amerikaner gerächt haben und davor die Iraner und so weiter. Und damit herrscht derzeit in der Weltpolitik ein Prinzip wie fast nur noch in einigen albanischen Bergdörfern: Blutrache, übertragen auf Nationen. Eine davon sieht sich an der Spitze der Zivilisation. Und dann geht Trump auf Menschenjagd.

Das ist so überflüssig. Und so gefährlich.

Tötung des iranischen Topgenerals Soleimani: Trumps Kriegserklärung

Den Hang entlang schleichen

Georg Hochmuth/DPA

Heute geht die Vierschanzentournee ins dritte Springen, diesmal in Innsbruck. Ich schaue mir jedes Springen an und zwar vor allem wegen der Experten, Dieter Thoma beim ZDF und Toni Innauer bei der ARD. Man weiß beim Hinschauen nie, warum einer weit fliegt, ein anderer kurz. Dann kommen die Experten mit ihren nerdigen Kommentaren, die Knie nach innen gedreht, den Hang entlang geschlichen, das System stabilisiert, den Skiern hinterhergeflogen, und ich verstehe immer noch nichts, bin aber begeistert. Es klingt so technisch, so kompetent und manchmal so poetisch. Der Mensch als komplexe Apparatur der Luftfahrt. Das mag ich.

Der Deutsche Karl Geiger hat gute Chancen auf den Tages- und den Gesamtsieg, wenn er die Knie nach innen dreht, den Hang entlang schleicht und so weiter.

Gewinner des Tages

Wenn Literatur groß ist, ist sie sehr groß. Sie verwandelt die Welt, sie überwältigt das Gemüt, die Seele, den Kopf. Das kommt selten vor, man liest und liest und genießt durchaus, aber die Überwältigung bleibt aus. Und dann ist es plötzlich da, das Große, sehr Große. Man legt das Buch nicht weg, liest viel länger, als gut ist für den nächsten Tag.

So geht es mir gerade mit "Ástas Geschichte" von Jón Kalman Stefánsson. Das Leben einer isländischen Frau, das weitgehend misslungene Leben, mit allen Abgründen von Familie, Liebe, Freundschaft. Eine Tragödie, in der niemand schuld ist, aber alle einander unendlich viel antun, die Eltern den Kindern, die Kinder den Eltern, die Liebenden ihren Geliebten. Und das in der rauen isländischen Landschaft, in der trägen isländischen Zeit. Leider habe ich nur noch 55 Seiten vor mir. Was mache ich dann ohne Jón Kalman Stefánsson, meinem Gewinner des Tages?

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Dirk Kurbjuweit