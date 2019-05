es erinnert mich an das Quartettspielen von früher, auf den Karten waren Rennwagen. Man suchte die Zahl des Hubraums, der andere nannte seine Zahl, man rief, wenn die eigene höher war, "Stich"!

Die Eskalation zwischen Iran und den USA ist wie ein Quartettspiel, wenngleich der Vergleich mit einem Spiel natürlich zynisch ist. Es geht darum, den anderen zu überbieten, einen Stich zu setzen, und gleich die Karten für den nächsten Stich hervorzuholen. Die Frage ist nur, ob beiden Spielern klar ist, dass ein Spiel auch irgendwann zu Ende ist.

Gestern Morgen hatte Irans Präsident Hassan Rohani angekündigt, zwei Auflagen des internationalen Atomabkommens nicht mehr einzuhalten. Eine dieser Auflagen besagt, dass der Überschuss von angereichertem Uran aus der Produktion an Drittländer abgegeben werden muss, damit er nicht in Iran verbleibt. Daran will sich Iran nicht mehr halten und beruft sich auf die einseitige Aufkündigung des Atomabkommens durch die USA vor einem Jahr, aber auch darauf, dass sich die verbliebenen Vertragspartner angeblich nicht an den Deal gehalten hätten.

Gestern Abend dann der Stich: US-Präsident Donald Trump verschärfte die Sanktionen gegen Iran und stellte den Import iranischen Stahls, Aluminiums, Kupfers und Eisens unter Strafe.

Und welche Karte wird morgen gezogen?

Die Deutschen, Franzosen, Briten, Chinesen und Russen, die sich noch immer an das Atomabkommen klammern, haben von Rohani ein Ultimatum erhalten. Wenn sie es innerhalb der nächsten 60 Tage schaffen, die Sanktionen zu umgehen, kehre er zum alten Zustand zurück. Wenn nicht, zieht Rohani vermutlich eine neue Karte.

Weniger Mehr

Bernd von Jutrczenka / dpa

Heute um 15 Uhr wird Finanzminister Olaf Scholz (SPD) die Ergebnisse der neuen deutschen Steuerschätzung vorlegen. Die Prognose lautet so: Es wird erwartet, dass die Einnahmen des Staates weniger ansteigen als zuletzt.

Nun kann man sein Augenmerk auf das Wort "weniger" setzen, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass es Lücken im Haushalt geben wird, dass gespart werden muss, dass nicht jedes Wunschprojekt erfüllt werden kann, dass die Zeiten der finanziellen Sorglosigkeit also vorüber sein könnten.

Man kann aber auch das Wort "ansteigen" hervorheben, um sich klar zu machen: Es wird immer noch mehr als vorher, vielleicht nicht mehr ganz so schnell, weniger aber wird es nicht.

Wenn jetzt also von einer Haushaltskrise die Rede ist, von sinkendem Wohlstand, von unruhigen Zeiten, oder gar die Floskel bedient wird, man müsse sich nun wärmer anziehen, dann zeugt das weniger von einer realen Entwicklung als von einer Gewohnheit, die in ihrer Erwartungshaltung etwas Ungesundes in sich trägt.

Ja, erstmals seit Jahren mussten die Zahlen nach unten korrigiert werden.

Ja, der Bund wird in den kommenden vier Jahren rund 75 Milliarden Euro weniger einnehmen als noch im November geschätzt.

Nein, es geht uns nicht schlecht.

Natürlich werden die Parteien in Berlin sich das "Weniger Mehr" zunutze machen, um den politischen Gegner innerhalb oder außerhalb der Großen Koalition zu provozieren. Die CDU wird vermutlich auf den Haushalt verweisen, um das SPD-Konzept einer Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung endgültig zu verdammen. Die SPD wird vielleicht die CO2-Steuer wieder ins Feld führen, um neue Einnahmen zu generieren. Die Opposition wird manches Luxusprojekt der Regierung geißeln.

Mein Kollege und Haushaltsexperte Christian Reiermann sagt: "Es besteht kein Grund für Sparprogramme, es reicht, wenn die Bundesregierung manches neue Projekt aus Kostengründen auf den Prüfstand stellt. Und zweitens: Auch bei Steuereinnahmen gilt, dass weniger trotzdem manchmal noch mehr ist."

Blitz-Gipfel

Andreea Alexandru/ DPA

Zwei Wochen vor den Europawahlen treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union heute ab 12.30 Uhr im rumänischen Sibiu, das man auch unter dem deutschen Namen Herrmannstadt kennt. Ob sie gemeinsam über die Lügenbrücke flanieren werden, weiß man noch nicht, aber mit Lügen werden sie sich beschäftigen, wenn sie eine "Strategische Agenda" der EU für die Jahre 2014 bis 2024 verabschieden. Unter dem Punkt "Schutz unserer Demokratien" geht es auch um die "Bekämpfung der Desinformation".

Das Treffen mutet sonderbar an, wartet man doch üblicherweise erst die Wahl eines neuen Parlaments ab, bevor man eine programmatische Agenda verkündet. Zudem sind für diese doch sehr grundsätzlichen Fragen nur fünfeinhalb Stunden angesetzt. Dann gibt es eine Pressekonferenz, danach geht es wieder nach Hause.

Die Besonderheiten lassen sich erklären. Der Gipfel war einst deshalb anberaumt worden, damit sich die Regierungschefs kurze Zeit nach dem geplanten Brexit am 29. März darüber unterhalten können, wie es nun weitergeht. Den Brexit gibt es derzeit nicht; die Frage, wie es weitergeht, eben schon.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker aber wird das Treffen nutzen, um sich zu verabschieden. Er war seit 2014 in diesem Amt, nun kämpft der CSU-Politiker Manfred Weber um seine Nachfolge.

Gewinnerin des Tages...

... ist die Kita Spatzennest in Strausberg. Sie bekommt heute gegen 11.30 Uhr von Familienministerin Franziska Giffey (SPD) den ersten Zuwendungsbescheid des neuen Bundesprogramms "Fachkräfteoffensive Erzieher" überreicht. Mit der Förderung soll der Erzieherberuf wieder attraktiver werden.

Wer zum Beispiel in Berlin mal einen Kitaplatz gesucht hat, weiß, warum ein solches Programm überfällig ist.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Einen sonnigen Donnerstag wünsche ich!

Herzlich

Ihr Martin Knobbe