Die Lage am Morgen

Ein Unglück? Schwer vorstellbar. Natürlich, es gibt bisher keine gesicherten, unabhängigen Erkenntnisse über die Absturzursache. Und es wird sie vermutlich auch nie geben. Aber kann es Zufall sein, dass Prigoschins Jet auf den Tag zwei Monate nach seiner rätselhaften Meuterei gegen Russlands Machthaber plötzlich senkrecht vom Himmel fällt?

Wer soll das glauben in einem Land, in dem Kritiker des Kreml immer wieder auf mysteriöse Weise aus dem Leben scheiden? Moskaus Mafia-Methoden im Umgang mit Menschen, die es wagen, gegen Putin aufzubegehren und seine Herrschaft infrage zu stellen, sind ein offenes Geheimnis. Dass ein Mann wie Prigoschin, der Putin mitten im Krieg offen herausgefordert hat, davonkommen würde, war eigentlich undenkbar.

Am Ende spielt es gar keine Rolle, ob es den endgültigen Beweis dafür gibt, dass Putin Prigoschin aus dem Weg räumen ließ. Selbst wenn ein Unfallszenario nicht auszuschließen ist, Putins Gegner, Putins Freunde, der Rest der Welt, sie alle werden den Tod des brutalen Wagner-Bosses als Akt der Vergeltung betrachten. Und dem Kreml wird es recht sein. Die blutige Warnung an Putins Gegner: Illoyalität ist in diesem Russland tödlich.

Prigoschin war wahrlich kein Guter, es gibt eigentlich keinen Grund, ihm nachzutrauern, nur weil er es wagte, sich mit dem anderen Kriegsverbrecher im Kreml anzulegen. Aber sein Tod könnte all jenen, die noch immer auf eine Verhandlungslösung im Ukrainekrieg setzen, noch einmal vor Augen führen, was eigentlich immer klar gewesen sein sollte: Putin verzeiht nicht. Putin macht keine Kompromisse. Putin verhandelt nicht.

Eine etwas andere Panzerparade

Am heutigen 24. August begeht die Ukraine ihren Unabhängigkeitstag. An jenem Tag im Jahr 1991 hatte sich die Ukraine von der Sowjetunion losgesagt. Nun, da Russland das Existenzrecht der Ukraine kriegerisch infrage stellt, hat dieses Datum noch einmal eine besondere Bedeutung erhalten.