Die Lage am Morgen

Obwohl es in den letzten Tagen so aussah, als würde in dieser Woche nichts mehr passieren, war es gestern kurz vor Mitternacht deutscher Zeit so weit: In New York sprach sich die Grand Jury im Schweigegeld-Fall um Trump für die Erhebung der Anklage aus.

Trump soll mutmaßlich während seines Präsidentschaftswahlkampfs 2016 Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels und das frühere Playmate Karen McDougal gezahlt haben. Beide geben an, Sex mit Trump gehabt zu haben. Er bestreitet das. Die Zahlungen sind zwar nicht illegal, der Ex-Präsident könnte aber wegen Fälschung von Geschäftsdokumenten oder illegaler Wahlkampffinanzierung angeklagt werden. Noch wird die Anklageschrift von der zuständigen Staatsanwaltschaft unter Verschluss gehalten, die genauen Vorwürfe gegen Trump sind also noch nicht bekannt.

Der 76-Jährige behauptet aber schon jetzt, es seien Verschwörer gegen ihn angesetzt, die Anschuldigungen seien eine politisch motivierte »Hexenjagd«. Er rief bereits zu Protesten auf.

Die nächsten Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten werden am 5. November 2024 stattfinden. Ein Prozess gegen Trump könnte sich lange hinziehen. Seinen bisherigen Plan, wieder als Präsidentschaftskandidat anzutreten, kann Trump weiterverfolgen.

Obwohl seine Anhängerschaft auch im Sinne der Sexualmoral in weiten Teilen als konservativ gilt, erwies sie sich bisher als erstaunlich unbeeindruckt von derlei Vorwürfen gegen ihr Idol. Hinzu kommt, dass Trump einen Prozess sogar als Bühne für seine Verschwörungstheorien nutzen könnte. Doch er kann sich darin auch verkämpfen, es könnten weitere Peinlichkeiten ans Licht kommen.

Der Vorhang ist auf. Und alle Fragen sind offen.

Anklage gegen Trump: Es trifft den Richtigen

Des Königs klare Worte

Ich habe wahnsinnig gute Laune, seit König Charles im Land ist. Natürlich gibt es dafür Gründe, die jetzt nicht ganz so politisch sind: Ich mag sein dunkles Timbre und wie er mit seiner Eleganz der Jogginghosen-Seligkeit heutiger Zeiten trotzt (gut, er hat dafür auch Beratung, Gelegenheit und Mittel).