Die Lage am Morgen Politclowns Trump und Musk

Demokratien, schreibt der US-Politologe Adam Przeworski, haben ein Problem, wenn es bei den Wahlen um zu viel oder zu wenig geht. Heute geht es um zu viel. Die beiden großen Parteien der USA, Demokraten und Republikaner, stehen sich so unversöhnlich gegenüber, dass sie im Gegenüber eher einen Feind sehen als einen Gegner. Man begegnet einander mit Hass, will nicht in der Welt leben, die von der jeweils anderen Partei geprägt wird.

Eine Wahlniederlage wird damit zur Katastrophe, die es mit fast allen Mitteln zu verhindern gilt, auch mit nicht-demokratischen. So geschah es nach Donald Trumps Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2020. Bis heute will er das Wahlergebnis nicht akzeptieren.

Heute geht es nicht um die Wahl des Präsidenten, deshalb sind womöglich weniger Emotionen im Spiel. Gleichwohl muss man hoffen, dass es friedlich bleibt. Schon das zeigt, wie prekär die US-Demokratie geworden ist.

Midterm-Kongresswahlen in den USA: Diese Rennen entscheiden über die Macht in Amerika

Wer auf einem großen Haufen Geld sitzt...

Die Figur des bösen Politclowns war lange durch Donald Trump geprägt. Allmählich macht ihm Elon Musk diese Rolle streitig. Zunächst war er ein begnadeter Automobilunternehmer mit ein paar Spleens. Jetzt ist er ein Mann, der sich in einer politischen Rolle sieht, auch durch die Übernahme von Twitter.