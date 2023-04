Andererseits besteht auch bei der Teilnahme an einem Ostermarsch das Ukraine-Dilemma: Wenn die Demonstranten in diesem Jahr unter der Überschrift »Verhandeln statt schießen!« alle Parteien in diesem Konflikt, also Moskau und Kiew, gleichermaßen zum Frieden aufrufen, begehen sie den gleichen Fehler wie Alice Schwarzer oder Sahra Wagenknecht mit ihrem Friedensappell. Der Aggressor Russland und die Ukraine werden gleichsam auf eine Stufe gestellt, ganz so, als sei die Ukraine irgendwie mitschuldig, dass sie von Russland angegriffen wurde, weshalb sie nun bitte auch bald einem Friedensschluss zustimmen solle.

Friedensmärsche sind eine gute Sache, aber wenn dabei Opfer und Täter gleichgestellt oder verwechselt werden, kann man auch zu Hause bleiben.

Hier geht's zum aktuellen Tagesquiz

Die Startfrage heute: Wer war das wichtigste Empfängerland von Rüstungsexporten aus den USA im Zeitraum 2018 bis 2022?

Verlierer des Tages…

…ist der russische Präsident Wladimir Putin. Bei einer Zeremonie zur Begrüßung neuer Botschafterinnen und Botschafter in Moskau kam es zu einer ungewohnten Situation für den Kremlherrscher. Putin hob zu einer seiner üblichen Reden an, unter anderem warf er dem Westen eine geopolitische Konfrontation mit Russland vor. Die EU habe diese Konfrontation inszeniert, so Putin.