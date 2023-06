Die Lage am Morgen

Manchmal frage ich mich dann, warum ich so bin. Warum Menschen so sind (ich weiß schon, viele sind nicht so, aber zu viele dann eben doch). Wären wir anders, hätte die Menschheit (und der von ihr bewohnte Planet) mutmaßlich ein paar Probleme weniger.

Ich habe gelesen, dass heute im Bundestag das Deutsche Rote Kreuz steht und eine Blutspendeaktion veranstaltet. Ich habe hier in der Lage schon öfter Dinge angekündigt, die ich am Ende doch wieder nicht getan habe, also schauen wir der Wahrheit ins Auge: Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wer heute garantiert nicht im Bundestag vorbeischauen wird.

Im letzten Jahr habe ich gelesen, dass die Blutreserven in Deutschland knapp wurden. Kurze Aufwallung, schlechtes Gewissen, dann war es vorbei, wieder tat ich nichts. Vielleicht machen Sie es ja besser als ich?

Weniger Spender: Blutreserven in Deutschland werden knapp

Ein großer blinder Fleck

Es gibt einen weiteren Termin, um den ich heute einen weiten Bogen machen werde, obwohl er quasi um die Ecke vom SPIEGEL-Büro stattfindet. Keine Sorge, ich habe auch ohne diesen Termin genug zu tun (deshalb gehe ich ja auch nicht in den Bundestag), unter anderem muss ich wieder eine Lage schreiben, außerdem kommt ein Kollege, der normalerweise in einem fernen Land arbeitet, zum Kaffeetrinken vorbei. Aber selbst wenn ich den ganzen Tag Zeit hätte, würde ich nicht hingehen. Die Rede ist vom 11. nationalen MINT-Gipfel.

MINT steht, als gebildete Leserinnen und Leser der Lage wissen Sie das, für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, sowohl für die Schulfächer als auch die entsprechenden Berufe, die man nach erfolgreicher Beschäftigung mit diesen Fächern ergreifen kann. Man kann es auch so sagen: MINT steht für alles, was mir in der Schule nicht gefallen hat und was ich später, als ich es konnte, großflächig umgangen habe (nicht immer erfolgreich, wie ich an der Uni lernen musste, als plötzlich Statistik I auf dem Stundenplan stand, woraus ich folgerte, dass mindestens noch Statistik II folgen würde).

Das war nicht gut, weil es zur Folge hat, dass ich eine regelrechte Berührungsangst mit jedem dieser Themen entwickelt habe und mittlerweile von meinen Kindern ausgelacht werde, weil ich zur Kontrolle ihrer Mathematik-Hausaufgaben die Taschenrechner-Funktion auf meinem Handy benutze. Dabei ist MINT, so viel immerhin habe ich begriffen, nicht nur wichtig. Sondern dürfte noch viel wichtiger werden.