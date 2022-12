Deutschland will ein solches System auch bereitstellen, allerdings soll es nach Polen gehen. Der Nato-Partner-Slowakei wird im Rahmen der Bündnisverteidigung bereits von der Bundeswehr mit einem solchen System unterstützt.

Das wirft erneut die Frage auf, ob Deutschland seine Patriot-Systeme nicht besser gleich in die Ukraine bringen sollte. Dort werden sie angesichts der brutalen russischen Raketenangriffe sicherlich eher gebraucht.

So richtig offen ist man in Berlin für die Idee einer direkten Patriot-Lieferung an die Ukraine allerdings auch weiterhin nicht. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) verwies darauf, Deutschland leiste bereits einen Beitrag zur Luftverteidigung in der Ukraine – mit dem Gepard-Panzer und dem System Iris-T. »Das ist unsere Unterstützungsleistung«, sagte sie. Mal sehen, wie lange sich diese Linie durchhalten lässt.

Nato-Staaten erhöhen Budgets um fast ein Drittel: Nur gemeinsam könne den Menschen in einer gefährlicheren Welt Sicherheit geboten werden, so Nato-Generalsekretär Stoltenberg. Dafür sollen 2023 die Gemeinschaftsausgaben der Allianz steigen – und zwar deutlich.

»Hier haben die Mädchen früher ihr Make-up aufgetragen«: Die russischen Truppen sind vertrieben, die ersten Bewohner kommen in das Dorf Possad-Pokrowske in der Region Cherson zurück. Die Häuser sind zerstört, Munitionsreste liegen auf den Feldern. Und es ist kalt. Das Video.

»Wir durften einen Jungen mit Schusswunde nicht transportieren. Er starb«: Hier beschreibt der Ärzte-ohne-Grenzen-Chef, wie seine Arbeit behindert wird – und warum Geld nicht das Problem ist.

EU-Gipfel berät über Krieg in der Ukraine und Korruption

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union kommen heute in Brüssel zu einem Gipfeltreffen zusammen. Es gibt viel zu besprechen. Natürlich stehen der Krieg in der Ukraine und seine Folgen an vorderster Stelle, es geht zum Beispiel um Maßnahmen gegen die Energiekrise wie den weiterhin umstrittenen Gaspreisdeckel. Die Verhandlungen zu diesem Thema sind festgefahren.