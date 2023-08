Die Lage am Morgen

Es ist noch mehr als ein Jahr hin bis zu den nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA. Doch nun werden die entscheidenden Weichen gestellt. Ein amtierender Präsident, der erneut antreten will, und Biden will das. Er hat in der jetzigen Phase bessere Voraussetzungen als die Herausforderer der anderen Partei: Er hat in der Regel keine – lauten – Widersacher in der eigenen Partei.

Trump, Favorit der Republikaner, hat durchaus Widersacher in den eigenen Reihen. Und einer von ihnen setzt ihm gerade mit einer Aussage zu: Ron DeSantis, ebenfalls US-Präsidentschaftsbewerber, sagte in einem Interview des US-Senders NBC über Trump und den Ausgang der Präsidentenwahl 2020: »Natürlich hat er verloren. Joe Biden ist der Präsident.«

Das ist eine denkbar schlichte Aussage. Doch DeSantis war bisher Fragen zur Legitimität der vergangenen Wahl ausgewichen. Dass er sich nun so deutlich gegen Trumps Erzählung positioniert, ist ein Einschnitt für die republikanische Partei, in der die Lüge der »gestohlenen Wahl« weitverbreitet ist. Die Strategie von DeSantis kommt mir bekannt vor, und zwar aus dem Märchen »Des Kaisers neue Kleider«, in dem niemand wagt, die Wahrheit auszusprechen, dass der Kaiser nämlich unbekleidet ist. Bis ein Kind ausruft: »Aber er hat ja nichts an!«

Niger, die Amtssprache und das koloniale Erbe

Seit dem Putsch in der Republik Niger Ende Juli, bei dem der Präsident Mohamed Bazoum des Amtes enthoben wurde, ist auch in Deutschland viel von dem westafrikanischen Staat die Rede. Vielleicht täusche ich mich, aber ich meine, es sei früher üblicher gewesen, hierzulande den Namen des Landes so auszusprechen, wie er im Deutschen geschrieben wird, also: ˈniːgɐ. Inzwischen höre ich häufiger, dass auch Deutsche die französische Aussprache wählen, also niˈʒɛːʁ. Ich vermute dahinter die gute Absicht, es so zu handhaben, wie es im Land selbst üblich ist. Französisch ist die dortige Amtssprache.