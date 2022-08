Die Lage am Morgen

Schon vor Pelosis Reise hat der Politologe Kishore Mahbubani, einer der klügsten politischen Denker Asiens, einen interessanten Vorschlag gemacht: Die EU und Asean sollten noch enger kooperieren, um der Rivalität von Chinesen und Amerikanern etwas entgegenzusetzen.

Er schrieb in seinem Newsletter: »Wenn die beiden Großmächte zu fixiert sind auf ihren geopolitischen Wettstreit, um die regelbasierte multilaterale Ordnung zu erhalten, sollten die EU und Asean die Chance ergreifen und zusammenarbeiten, um das Schiff zu steuern und gemeinsam die globalen Angelegenheiten zu managen.«

China-Expertin über die Spannungen im Pazifik: »Pelosis Besuch wird Taiwans Sicherheit wohl eher schaden«

Alufolie

Wenn ich in Berliner U-Bahnstationen Alufolie aufblitzen sehe, werde ich zugegebenermaßen wütend. Leider sehe ich in letzter Zeit mehr und mehr Alufolie, zu allen Tageszeiten, gerade in den Kreuzberger Bahnhöfen, wo ich häufig ein- und aussteige.

Drogenabhängige benutzen Alufolie, um den nächsten Kick vorzubereiten. Sie tun mir leid, ich sehe, wie krank und verwahrlost sie sind. Aber ich finde nicht, dass Bahnhöfe Orte sind, an denen man harte Drogen konsumieren kann. Hier versagt der Staat, versagt die Stadt Berlin.

Drogen in Berlin: »Clean kann ich gar nicht sein«

Gewinnerin des Tages

Maschinen werden in der Regel politisch, wenn es Kriegsmaschinen sind. Dass eine zivile Maschine Star der Politik ist, kommt selten vor. Nun ist es geschehen, mit der Turbine, die in Mülheim an der Ruhr auf ihre Lieferung nach Russland zur Pipeline Nord Stream 1 wartet.