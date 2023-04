Auch wenn Trump bei seinem Gerichtstermin in New York recht bedröppelt aussah, darf man getrost davon ausgehen, dass er es genießt, wieder voll und ganz im Mittelpunkt zu stehen. So oder so ist klar: Wenn er nicht vorher eingestellt wird, dürfte sich der New Yorker Prozess gegen Trump Monate hinziehen. Alle Lieblinge aus früheren Episoden der Trump-Show sind dann sicherlich wieder mit dabei. Stormy Daniels, die Pornodarstellerin, könnte vor Gericht aussagen. Im TV wird Ivanka Trump, Trumps Tochter, mit tränenerstickter Stimme ihren Vater verteidigen. Gattin Melania, die mutmaßlich Betrogene, wird erst beleidigte Leberwurst spielen, um ihrem Mann am Ende dann doch im nächsten Präsidentschaftswahlkampf beizustehen.

Das alles ändert nichts an der Tatsache, dass niemand verlässlich voraussagen kann, welche Auswirkungen dies alles auf Trumps Chancen bei der Präsidentenwahl 2024 haben wird. In den USA halten sich die Kommentatoren, die meinen, die juristischen Probleme schaden ihm, und jene, die glauben, sie nutzen ihm, in etwa die Waage.

Fest steht: Die Rückkehr des Trump-Dramas mit endlosen Liveübertragungen aus New York und Mar-a-Lago dürfte viele Amerikanerinnen und Amerikaner ein weiteres Mal daran erinnern, wie nervig es ist, wenn sich alles immer nur um die Skandale und Befindlichkeiten eines einzigen Mannes dreht. Ob das Trump bei der Wahl 2024 helfen wird? Ich habe meine Zweifel.

34 Anklagepunkte gegen Donald Trump: Die Staatsanwaltschaft spricht von einem Komplott

Brisantes Taiwan-Treffen

Im US-Bundesstaat Kalifornien soll es heute zu einer politisch heiklen Begegnung kommen. Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, will sich mit der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen treffen. Das sorgt schon vorher für Empörung in Peking, weil man dort Taiwan bekanntlich als eigenes Territorium betrachtet und jede politische Interaktion der Amerikaner mit der taiwanesischen Regierung für Frevel hält.