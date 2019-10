Donald Trump versucht die Ukraineaffäre mit der gleichen Taktik zu überstehen, die er in seinem Leben immer wieder erfolgreich angewendet hat: Gegenangriff - und die Vorwürfe in Richtung seiner Gegner umdrehen. Nur so lässt sich erklären, warum er vor laufenden Kameras China und die Ukraine aufforderte, gegen Joe Biden und dessen Sohn zu ermitteln - und damit in der Öffentlichkeit das tat, was man ihm vorwirft, im Geheimen getan zu haben: Er versucht damit offensichtlich, sein Verhalten zu normalisieren.

"Er hat ein Leben geführt, in dem er - trotz teilweise enorm selbstzerstörerischen Verhaltens - nie für etwas die Konsequenzen tragen musste", sagt Maggie Haberman, die Trump-Expertin der "New York Times". Sie erinnert daran, wie Trump reagierte, als die Aufnahmen bekannt wurden, in denen er damit geprahlt hatte, dass er Frauen überall anfassen könne: Er ließ sich am gleichen Tag von seinen Anhängern feiern und kam zur TV-Debatte am übernächsten Tag in Begleitung von Frauen, die Bill Clinton sexuelle Übergriffe vorwarfen - ein Zeichen dafür, wie brutal Trump werden kann, wenn er angegriffen wird.

Wie es zu dieser verrückten Impeachment-Affäre kommen konnte, lesen Sie in unserer umfassenden Nacherzählung im neuen SPIEGEL. Darin geht es darum, wie Trump sich in zwei Verschwörungstheorien verliebte, deren Wahrhaftigkeit der Präsident und sein Vasall Rudy Giuliani mit aller Macht beweisen wollten - und sich dabei immer tiefer verstrickten.

Rekonstruktion der Ukraine-Affäre: Wie Trumps Verschwörungstheorien entstanden sind

Angst um Hongkong

Vincent Thian/ DPA

Der Kampf um die Seele Hongkongs ist in eine neue Phase eingetreten: Seit Mitternacht Ortszeit ist ein Gesetz in Kraft, das die Gesichtsverhüllung bei Demonstrationen unter Strafe stellt. Die Regierung aktivierte dafür zum ersten Mal seit einem halben Jahrhundert ein Notstandsgesetz aus der britischen Kolonialzeit - ein Verstoß wird mit bis zu einem Jahr Gefängnis geahndet.

Das Verbot hat neue Massendemonstrationen ausgelöst - und gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei. Ein weiterer Demonstrant wurde von einem Polizisten angeschossen. Zu befürchten ist, dass die chinesische Regierung die Proteste in Hongkong tatsächlich gewaltsam beenden könnte - nachdem der 70. Jahrestag der Volksrepublik am Dienstag in Peking gefeiert und von den Hongkonger Protesten überschattet wurde, gibt es für die Zentralregierung noch weniger Grund zur Zurückhaltung.

China und Hongkong: Die erste Kugel

Der Papst verändert die Kirche

Alessandra Tarantino/ DPA

Papst Franziskus drückt der Katholischen Kirche mit aller Macht seinen Stempel auf: An diesem Samstag weiht er im Petersdom 13 neue Kurienkardinäle - jene Männer also, die dereinst seinen Nachfolger wählen dürfen. Damit wird er nach sechs Jahren im Amt bereits mehr als die Hälfte aller wahlberechtigten Kardinäle ernannt haben. Und die meisten dieser Kardinäle vertreten die Kirche, die Franziskus sich wünscht: eine Kirche, die offener ist gegenüber Migranten oder Homosexuellen.

Am nächsten Tag lädt Franziskus zu einer sogenannten Amazonas-Synode. Dort geht es um Fragen der Ökologie, aber auch um eine sehr heiß diskutierte Frage: Ob eine Art "Priesteramt light" eingeführt werden könnte - für ältere verheiratete Männer mit Kindern. Je länger Franziskus Papst ist, desto mehr fürchten seine konservativen Gegner, dass er die Kirche in seinem Sinne verändert.

Gewinner des Tages...

Khaled Nasraoui/ DPA

... sind die Bürger Tunesiens, die an diesem Sonntag zum wiederholten Mal frei ihr Parlament wählen dürfen (und am kommenden Sonntag ihren Präsidenten). Fast neun Jahre nach dem Arabischen Frühling ist Tunesien das einzige Revolutionsland, das eine einigermaßen gefestigte Demokratie geworden ist.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

In der Ukraineaffäre fordern die US-Demokraten Dokumente vom Weißen Haus an - und zwar unter Strafandrohung . Sie setzten dafür eine Frist bis zum 18. Oktober und erklärten: "Wir bedauern, dass Präsident Trump uns - und das ganze Land - in diese Situation gebracht hat"

. Sie setzten dafür eine Frist bis zum 18. Oktober und erklärten: "Wir bedauern, dass Präsident Trump uns - und das ganze Land - in diese Situation gebracht hat" US-Senator Bernie Sanders hatte einen Herzinfarkt: Bisher war nur bekannt, dass der Präsidentschaftsbewerber aufgrund von Arterienproblemen operiert werden musste. Inzwischen konnte der 78-Jährige das Krankenhaus aber wieder verlassen - und will schon bald Wahlkampftermine absolvieren

Bisher war nur bekannt, dass der Präsidentschaftsbewerber aufgrund von Arterienproblemen operiert werden musste. Inzwischen konnte der 78-Jährige das Krankenhaus aber wieder verlassen - und will schon bald Wahlkampftermine absolvieren Acht Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Sachsen: Die Fahrerin einer Limousine ist mit ihrem Gefährt von einer regennassen Straße im Landkreis Zwickau abgekommen und gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt. Unter den schwerverletzen Personen sind auch vier Kinder

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Ihr Mathieu von Rohr

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Fassung hieß es, Trump habe am Tag nach der Veröffentlichung der Tonbandaufnahme mit seinen Prahlereien an einer TV-Debatte teilgenommen. Tatsächlich fand die Veranstaltung zwei Tage später statt. Wir haben den Fehler korrigiert.