es wird ein langer, langer US-Wahlkampf: Noch sind es fast anderthalb Jahre bis zu den US-Präsidentschaftswahlen im November 2020, aber heute und morgen halten die Bewerber der Demokraten in Miami schon ihre ersten TV-Debatten ab - und es wird ein Wimmelbild: 20 Kandidatinnen und Kandidaten werden auftreten - und weil die nicht alle in eine Debatte passen, werden gleich zwei Debatten abgehalten, je zweistündig, an aufeinanderfolgenden Tagen. Es wird eher eine Art Vorstellungsrunde als eine echte "Debatte". Die Antretenden werden wohl auf kaum mehr als zehn Minuten Redezeit pro Person kommen. Jede und jeder von ihnen ringt um einen Platz in der Geschichte - die Person, die Trump besiegte (oder von ihm besiegt wurde).

Als Favoriten gelten laut Umfragen momentan (in dieser Reihenfolge): Ex-Vizepräsident Joe Biden, der für eine Politik der Mitte steht, sich aber immer wieder mit ungeschickten Äußerungen in die Nesseln setzt; die linken Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren; und der erst 37-jährige Bürgermeister von South Bend, Indiana: Pete Buttigieg. Wer von den 20 Kandidierenden in einem Jahr übrig bleibt, kann heute niemand sagen. Die hohe Zahl an Trump-Herausforderern ist für die Demokraten aber ein Problem, das sich so schnell nicht lösen wird - auf der einen Seite steht der Präsident, auf der anderen Seite 20 Demokraten. Das sieht ein bisschen albern aus. Sie können sich damit trösten, dass die Republikaner 2016 ebenfalls sich ewig hinziehende Riesendebatten mit 17 Kandidaten abhielten - und am Ende die Wahl gewannen.

Übrigens: Donald Trump hat ab sofort eine neue Pressesprecherin und Kommunikationsdirektorin - es ist praktischerweise die Sprecherin seiner Frau Melania (die sie auch weiterhin bleiben wird): Stephanie Grisham wird damit die Nachfolgerin von Sarah Sanders - und vermutlich eine der mächtigsten Personen im Weißen Haus.

Die SPD und Sarrazin

Getty Images

Die Sozialdemokraten sind auf der Suche nach sich selbst und nach neuen Parteivorsitzenden - beides veranschaulichte gestern sehr deutlich die Meldung mit der Überschrift "Gesine Schwan zu Doppelspitze mit Kevin Kühnert bereit". Zur Frage, wer die SPD sein will, passt allerdings auch ein anderes Thema, das heute Vormittag auf der Agenda steht: Ein Parteigericht verhandelt bereits zum dritten Mal über einen Parteiausschluss von Thilo Sarrazin wegen seiner fremdenfeindlichen Äußerungen und wegen seiner Bücher. Die Parteispitze möchte den Ausschluss unbedingt, das Parteigericht hat sich allerdings im Mai skeptisch gezeigt.

Die Schiedskommission des SPD-Kreisverbands Charlottenburg-Wilmersdorf teilte der Parteispitze damals mit: Die Vorwürfe, die sich auf Sarrazins Buch "Feindliche Übernahme" beziehen würden, würden "dem Begründungserfordernis nicht entsprechen". Sarrazin ist zwar bei Weitem nicht das größte Problem der SPD-Parteispitze - aber dass ihr sein Ausschluss bisher einfach nicht gelingen wollte, hat für die Identitätskrise der Partei auch eine gewisse Symbolkraft.

Automatisch Organspender?

DPA

Im Bundestag wird heute ein höchst umstrittenes Thema debattiert: die neuen Regeln für Organspenden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach möchten einen Automatismus einführen, um die Zahl der Organspender drastisch zu erhöhen: Wer nicht aktiv widerspricht, soll künftig automatisch Spender sein - im Gegensatz zu heute. Doch es gibt auch einen Gegenvorschlag einer anderen überparteilichen Gruppe von Abgeordneten (darunter die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock), die weiterhin möchten, dass sich Menschen aktiv fürs Spenden entscheiden müssen. Alle haben das gleiche Ziel: Sie möchten, dass die Spenderzahlen steigen. Welches Vorgehen ist richtig? Es handelt sich um moralisch äußerst komplizierte Fragen. Eine emotionale Debatte ist deshalb zu erwarten.

Europäer geben mehr Geld für Verteidigung aus

Die 29 Nato-Verteidigungsminister treffen sich heute in Brüssel und wollen dort unter anderem darüber sprechen, was das Ende des INF-Vertrags über das Verbot von landgestützten atomaren Mittelstreckenwaffen für das Bündnis bedeutet. Denn kaum jemand glaubt daran, dass Russland noch einlenkt und sich wieder an den Vertrag hält. Doch es wird in Brüssel auch um das Lieblingsthema von Donald Trump gehen: dass die Europäer endlich mehr für Verteidigung ausgeben sollen. Wohl aus diesem Grund präsentierte Generalsekretär Jens Stoltenberg gestern Zahlen, die belegen sollten, dass sie genau das tun: nämlich über 100 Milliarden mehr als vor Trumps Amtsantritt. Deutschland liegt allerdings nach wie vor sehr deutlich unter der verpflichtenden 2-Prozent-Grenze: 49 Milliarden Euro oder 1,36 Prozent der Wirtschaftsleistung gibt es 2019 aus - und danach sollen die Ausgaben erst mal wieder sinken.

Verlierer des Tages...

DPA

... sind für mich all jene Menschen, die noch Auto fahren, obwohl sie es nicht mehr tun sollten. Das Thema beschäftigt mich diese Woche, weil ich in der Lokalpresse immer wieder auf neue Meldungen dazu stoße.

Eine Meldung vom Montag: Ein 83-jähriger Mann fährt in Hamburg bei Rot ein zehnjähriges Mädchen auf einem Tretroller um und verletzt es schwer.

Eine Nachricht vom Dienstag: Ein 85-jähriger Mann wendet mitten auf der Autobahn bei Cuxhaven, weil er plötzlich feststellte, dass er eigentlich in die andere Richtung wollte.

Ebenfalls in Hamburg übersah vergangene Woche eine Seniorin einen Radfahrer und verletzte ihn schwer, dann überfuhr ein 82-Jähriger eine Siebenjährige - und eine Straße in Hamburg muss jetzt sogar umgebaut werden, weil dort immer wieder Rentner in die Schaufenster fuhren (Grund: Verwechslung von Gas und Bremse).

Lese nur ich zunehmend Kurzmeldungen über ältere Autofahrer, die Unfälle verschulden? Die Statistik sagt zwar, dass junge Erwachsene noch immer die am meisten gefährdete Altersgruppe im Straßenverkehr sind - aber: Wenn Fahrer über 75 in einen Unfall verwickelt sind, sind sie in drei Vierteln aller Fälle auch schuld. Das ist der mit Abstand höchste Wert. Unfälle älterer Fahrer haben in den vergangenen 20 Jahren sehr deutlich zugenommen. Ich kann es nicht anders sagen, aber der Führerschein auf Lebenszeit wirkt nicht wie eine sinnvolle Einrichtung.

In der Schweiz müssen Autofahrer über 75 alle zwei Jahre zum Test, in Italien wird die Fahrtüchtigkeit schon ab 50 regelmäßig überprüft. Bundesverkehrsminister Scheuer hat in der Vergangenheit klargemacht, dass er keinen Handlungsbedarf sieht - und zementiert damit den Eindruck, dass Deutschland zum Thema Autofahren ein ziemlich irrationales Verhältnis hat.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommertag!

Herzlich

Ihr Mathieu von Rohr