Die Lage am Morgen

In einer E-Mail an seine Fans bekundete Trump vorab, er habe überhaupt keine Angst, nach Washington zu fahren. Er folge weiter der Mission, für die er bereits bei der Wahl 2016 angetreten sei – Amerika vor den korrupten Eliten in Washington zu retten. O-Ton Trump in feinster Märtyrer-Prosa: »Wenn man sich entscheidet, den Sumpf trockenzulegen, bekommt man irgendwann das Monster zu sehen, das sich an seinem Boden verbirgt.«

Es ist eine irre Verkehrung der Realität. Ausgerechnet Trump, der am 6. Januar 2021 einen Mob auf das Kapitol gejagt hat, gibt den Bewahrer und Verteidiger der Demokratie in den USA. »Das Land steht an der Schwelle zur Tyrannei«, warnt er seine Anhänger. Eigentlich müsste man laut lachen, wenn die ganze Sache nicht so ernst wäre.

Denn tatsächlich ist die Sorge berechtigt, dass Trump mit seinen Lügen und seiner finsteren Demagogie erneut an die Macht kommen könnte. Laut »Washington Post« soll der frühere US-Präsident Barack Obama seinen Parteifreund Joe Biden bei einem Treffen im Weißen Haus davor gewarnt haben, er halte ein Trump-Comeback für möglich.

Wie geht es nach dem ersten Gerichtstermin weiter? Sonderermittler Smith wünscht sich einen schnellen Prozess. Doch Trumps Anwälte werden vermutlich versuchen, den Start dieses Prozesses auf einen Termin nach der Präsidentenwahl im November 2024 hinauszuzögern. Im Fall eines Wahlsieges könnte Trump dann seinen neuen Justizminister anweisen, das Verfahren einzustellen. Wie praktisch.

Bei privatem Mittagessen: Obama warnt Biden vor der Gefahr durch Trump

Was macht Wagner an der polnischen Grenze?

Während die Offensive der Ukraine zur Rückeroberung der besetzten Gebiete im Südosten des eigenen Landes mit unverminderter Härte weitergeht, tun sich an der Grenze zwischen Belarus und Polen seltsame Dinge.

Nato-Strategen und die polnische Regierung sorgen sich um die Aktivitäten der Wagner-Gruppe in der Region. 100 Soldaten der russischen Privatarmee, sollen direkt an der Grenze stationiert worden sein. Polen verstärkt deshalb die Sicherheitsvorkehrungen.

500 Beamte würden zusätzlich an die Ostgrenze verlegt, teilte der polnische Innenminister Mariusz Kamiński mit. Unter ihnen sind auch Mitglieder der Anti-Terroreinheit. Sie sollen die 5000 Grenzschützer und 2000 Soldaten verstärken, die derzeit an der Grenze stationiert seien, heißt es.