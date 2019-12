heute beschäftigen wir uns mit den Attacken der US-Regierung gegen die Welthandelsorganisation, mit einem wichtigen Treffen der SPD-Bundestagsfraktion und mit dem Machtwechsel in Finnland.

Trumps Angriff auf die WTO

Es ist ein kompliziertes Thema, doch seine Bedeutung auch für Deutschland ist kaum zu unterschätzen: Der Kampf um die Zukunft der Streitschlichtungsverfahren bei der Welthandelsorganisation (WTO) droht endgültig zu eskalieren. Heute um 23.59 Uhr endet das Mandat von zwei der drei noch verbliebenen Berufungsrichter. Die US-Regierung von Donald Trump blockiert weiter die Ernennung neuer Richter, die Berufungsinstanz könnte damit handlungsunfähig werden, weil für jedes Verfahren drei Richter nötig sind.

Konkret kann das bedeuten, dass die mühsam über Jahrzehnte geschaffenen Regeln zur Schlichtung von Handelsstreitigkeiten nicht mehr durchsetzbar sind. Im internationalen Handel drohen Chaos und das Recht des Stärkeren. Es ist die Welt des Donald Trump: Staaten können sich gegenseitig mit Strafzöllen überziehen, neue Handelskriege wären die Folge. Eine Instanz, die über die Einhaltung von gemeinsamen Regeln achtet, gibt es dann nicht mehr. Darunter könnte auch Deutschland als große Exportnation erheblich leiden.

Offenbar glaubt Trump immer noch, dass sein Land von solchen Wildwestzuständen profitieren wird. Die Geschichte lehrt jedoch etwas anderes: Handelskriege kennen keine Sieger, nur Verlierer.

Die anderen in der SPD sind auch noch da

Jeder Mensch kann nach einer Niederlage ein wenig Aufmunterung vertragen, auch Olaf Scholz. Der Vizekanzler und unterlegene Kandidat im Rennen um den SPD-Parteivorsitz dürfte mit einiger Genugtuung das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey für den SPIEGEL zur Kenntnis genommen haben. Mehr als 60 Prozent der SPD-Anhänger sind demnach eindeutig oder eher der Meinung, dass der Norddeutsche auch künftig eine wichtige Rolle in der Partei spielen sollte.

Auch für das neue Spitzenduo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken enthalten solche Zahlen eine Botschaft: Die anderen in der SPD sind auch noch da. So ganz alleine und mit allzu breiten Ellenbogen werden die Parteichefs den Laden wohl kaum wieder nach vorne bringen. Es gibt unterschiedliche Flügel, unterschiedliche Charaktere und vor allem unterschiedliche Machtzentren in der SPD, die sie integrieren müssen, wenn sie eine Chance haben wollen.

Neben Ministern wie Olaf Scholz sind das vor allem auch die Abgeordneten der Bundestagsfraktion: Heute tagen sie zum ersten Mal seit der Wahl der neuen Spitze in Berlin. In der Fraktion sitzen viele Verteidiger der Großen Koalition, es dürfte daher interessant werden zu sehen, in welcher Stimmung die Abgeordneten sind. Wie die Partei ist auch die Fraktion unberechenbar, zwischen Euphorie und Skepsis sind viele Gefühlslagen möglich.

SPD in der Existenzkrise: Innenansichten einer verstörten Partei

Streik-Albtraum in Frankreich

Die Menschen in Paris haben es derzeit schwer: Die Streiks und Proteste gegen die Rentenpläne der Regierung von Präsidenten Emmanuel Macron legen seit Tagen den Verkehr in Frankreichs Hauptstadt lahm. Etliche U-Bahn-Linien fahren nicht, auf den Straßen im Großraum der Metropole wurden allein am Montag im Berufsverkehr Staus mit einer Gesamtlänge von mehr als 600 Kilometern gemessen. Auch viele Fernbahnlinien sind betroffen, insgesamt fahren nur 15 bis 20 Prozent aller Züge. Für heute haben die Gewerkschaften erneut zu einem landesweiten Massenstreik aufgerufen, was die Lage noch einmal verschlimmern dürfte.

Die Regierung hält derweil an ihren Plänen fest. Premierminister Édouard Philippe will die umstrittene Rentenreform am Mittwoch erstmals im Detail vorstellen. "Wenn wir heute keine tiefgreifende, ernsthafte und progressive Reform vornehmen, wird morgen jemand anders eine noch viel härtere durchsetzen", prophezeit der Regierungschef. Ob sich die Hardliner in den französischen Gewerkschaften auf solche Argumente einlassen, darf indes bezweifelt werden. Eher fließt die Seine rückwärts.

Gewinner des Tages...

... sind die Finnen. In ihrem Land wird vermutlich noch in dieser Woche die 34 Jahre alte Sozialdemokratin Sanna Marin zur neuen Ministerpräsidentin gewählt. Damit ist die Regierung praktisch in Frauenhand: Alle vier Koalitionspartner der Sozialdemokratin haben weibliche Parteivorsitzende. Auch wenn etliche Finnen politisch mit der linken Regierung nicht übereinstimmen, sind sie doch stolz auf dieses Signal. Das Land ist plötzlich weltweit in den Schlagzeilen. Selbst der frühere - konservative - Premier Alexander Stubb ist begeistert: "Meine Partei ist zwar nicht in der Regierung, aber ich freue mich, dass die Anführer der fünf Parteien Frauen sind", schreibt er bei Twitter. "Das zeigt, dass Finnland ein modernes und fortschrittliches Land ist."

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Beim Ukrainegipfel in Paris haben die Teilnehmer konkrete Schritte für eine Lösung des Ukrainekonflikts beschlossen . Dazu zählen ein Teilabzug von Truppen, ein Gefangenenaustausch - und eine vollständige Umsetzung des Waffenstillstands bis Ende des Jahres

. Dazu zählen ein Teilabzug von Truppen, ein Gefangenenaustausch - und eine vollständige Umsetzung des Waffenstillstands bis Ende des Jahres USA verhindern Uno-Treffen zur Lage in Nordkorea : Ein Vertreter des Kim-Regimes hatte zuvor mit Ärger gedroht - das hat im Weißen Haus offenbar Eindruck gemacht

: Ein Vertreter des Kim-Regimes hatte zuvor mit Ärger gedroht - das hat im Weißen Haus offenbar Eindruck gemacht Sydney versinkt im Rauch: Die Temperaturen steigen auf bis zu 40 Grad, starke Winde fachen die Buschfeuer in der Region weiter an. Das Leben in Australiens größter Stadt wird zunehmend gefährlich

