ab Sonntagabend wollen die Staats- und Regierungschefs der EU bei einem Sondergipfel in Brüssel die Lösung im Streit um die EU-Spitzenposten finden. Es geht nicht nur um den Job von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker - auf den sich der Deutsche Manfred Weber kaum noch Hoffnungen machen kann -, sondern auch um die Präsidenten des Europäischen Rats, des Europaparlaments, der Europäischen Zentralbank und den Posten des oder der EU-Außenbeauftragten.

Am Ende wird also passieren, was in der EU bisher meistens passiert ist: Es wird ein Paket geschnürt, mit dem jeder versucht, seine Interessen durchzusetzen und mit dem am Ende alle irgendwie leben müssen. Viel ist gerade in Deutschland bedauert worden, dass das Prinzip der "Spitzenkandidaten" von den EU-Chefs missachtet werden könnte. Wobei auch das noch längst nicht gesagt ist: der Sozialdemokrat Frans Timmermans hat offenbar noch Chancen - und neben ihm die liberale EU-Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager.

Das Spitzenkandidaten-Prinzip war ein willkommener Versuch in Richtung mehr Demokratie - aber es stimmt eben auch, dass dieses Prinzip aus dem deutschen System auf Europa übertragen wurde und dass nicht alle Europäer darin die ultimative Form von Demokratie sehen. Das zeigt sich schon darin, dass das Wort "Spitzenkandidat" auf Französisch und Englisch als deutsches Lehnwort benutzt wird. Es zeigte sich aber auch während des Wahlkampfs - während in Deutschland der Deutsche Manfred Weber relativ präsent war, tauchten die Spitzenkandidaten in den meisten anderen EU-Ländern im Wahlkampf kaum oder gar nicht auf. Und weil sie nun wirklich nicht von einem mächtigen Plebiszit getragen sind, könnte man den Staats- und Regierungschefs auch nur bedingt einen Vorwurf machen, wenn sie diese Kandidaten am Ende umgehen sollten: Unumgänglich sind sie halt auch nicht.

Trump fliegt vom G20-Gipfel nach Südkorea

Beim G20-Gipfel in Osaka konnte die Einigkeit der 20 noch einmal mühsam hergestellt werden. Die USA akzeptierten den Passus der anderen Staaten zum Klimaschutz - die Minimallösung einer Schlusserklärung. Und immerhin: die USA und China wollen im Handelsstreit zumindest die Verhandlungen wieder aufnehmen.

Donald Trump fliegt nach dem Gipfel weiter nach Südkorea. In der Hauptstadt Seoul trifft er am Sonntag Präsident Moon Jae In um über den Atomkonflikt mit Nordkorea zu beraten. Dieser Konflikt gehört zu Trumps bevorzugten Tätigkeitsfeldern, weil er offenbar immer noch hofft, Diktator Kim Jong Un mit Charme und Versprechen vom Wirtschaftsaufschwung zu einem Deal überreden zu können. Zuletzt wurde bekannt, dass Trump und Kim insgesamt bereits 12 Briefe ausgetauscht haben sollen. Da kann man schon fast von einer Brieffreundschaft sprechen. Vielleicht wird Trump während des Besuchs auch an die Pufferzone zu Nordkorea fahren - er hat Kim dort per Twitter ein spontanes Treffen vorgeschlagen.

AKK in Israel

Die krisengeschüttelte Vorsitzende der CDU, die eigentlich ausschließlich unter ihrem Kürzel AKK bekannt ist, begibt sich heute auf ihre erste Reise ins außereuropäische Ausland: nach Israel. Bis Dienstag bleibt sie im Land, sie hält die Keynote auf der Herzliya Konferenz, eine der großen Sicherheitskonferenzen, und sie besucht die Gedenkstätte Yad Vashem. Außerdem trifft sie Präsident Rivlin und Premierminister Netanyahu (der gerade unsicher ist, ob er eigentlich wirklich wie angekündigt im September Neuwahlen abhalten soll).

Mit der Reise versucht AKK womöglich, ihr bisher blasses außenpolitisches Profil zu schärfen - allerdings verwundert es ein wenig, dass sie ohne Journalistenbegleitung reist. Vielleicht ist AKK auch einfach nur froh, dass sie mal ein paar Tage weg ist aus Berlin, wo jeden Tag jemand die Kanzlerfrage stellt, sie angreift wegen Nicht-Positionierung oder zu klarer Positionierung (wie gerade zur AfD-Koalitionsfrage) und ganz grundsätzlich ihre Fähigkeiten als Spitzenpolitikerin in der Bundespolitik infrage stellt.

Zuletzt wurde bekannt, dass sie laut einer SPIEGEL-Umfrage seit Dezember rund 25 Prozentpunkte an Beliebtheit eingebüßt hat - ein regelrechter Absturz. Dagegen ist Israel, trotz all der bekannten Probleme im Land, für eine CDU-Chefin womöglich ein ganz angenehmes Fleckchen.

Gewinner des Tages...

... und wahrscheinlich sogar der Woche ist der E-Roller. Im Sturm hat er die deutschen Großstädte erobert und sein Siegeszug ist noch nicht vorbei, als nächstes kommen die kleineren Städte. Im Stadtbild sind sie plötzlich überall: flitzen an einem vorbei, liegen umgeworfen am Boden und fahren gefährlich über Rot. Das ist aber nicht die Apokalypse, als die viele Autofahrer sie sehen - sie sind einfach nur der Vorbote einer großen Verkehrswende, für die deutsche Städte noch längst nicht ausreichend gerüstet sind. Meine Kollegen erklären im neuen SPIEGEL in einem großen Report, wie Stadtplaner die auf Autos ausgerichteten deutschen Städte für die Verkehrszukunft verändern wollen - und welche Vorbilder es bereits dafür gibt. Hier können Sie den Text auch schon lesen.

