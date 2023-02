Die Lage am Morgen

Wer mit dem Leben davongekommen ist, schläft nun im Zelt. Aber nicht jede Familie hat eines. Nachts ist es eiskalt, wenn auch derzeit nicht (mehr) im Minusbereich. Tagsüber wärmt es sich immerhin langsam auf – aber auch das dürfte nicht durchweg eine Linderung sein, da die Sorge besteht, dass sich bei wärmerem Wetter aufgrund der mangelnden Hygienebedingungen in den Zeltstädten auch Krankheiten leichter ausbreiten können. Es sollen Container-Städte entstehen, in denen die Menschen bis zum Wiederaufbau ihrer Häuser leben sollen. Doch noch scheint unklar, wie schnell das gehen wird.

Der starke Mann in Ankara hat angekündigt, dass die Regierung innerhalb eines Jahres anfangen möchte, fertige Häuser an die Bürger zu übergeben. »Ich bitte meine Bürgerinnen und Bürger, uns ein Jahr zu gewähren. Auch wenn wir unsere Verluste nicht wiederbringen können, so ist unser Staat in der Lage, an die Stelle der zerstörten Gebäude bessere, schönere und haltbarere zu bauen«, so Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan . In wenigen Monaten stehen wichtige Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in dem Land an.

Die Überlebenden dürften nicht nur traumatisiert sein und um Angehörige und Freunde trauern. Viele fühlen sich nach wie vor allein, noch immer hat die Hilfe nicht alle gleich gut erreicht. Jetzt geht es darum, Tonnen um Tonnen von Schutt abzutragen. Und damit all das, was vom Leben von hunderttausenden Menschen übrigblieb. Möbel, Geschirr, Fernseher, Schränke. Bücher, Fotos. Vielen bleibt nur die Erinnerung an ihr früheres Leben.

Ein junger Mann, den wir bei unserem Besuch in Kahramanmaraş auf den Trümmern des Hauses seiner Familie trafen, und dem ich vor einigen Tagen schrieb, um mich nach seinem Wohlergehen zu erkundigen, schrieb mir: »Außer den Erdbebenopfern lebt jeder sein Leben weiter.« So empfindet er es offensichtlich. Neben vielen anderen dürfte eine Sorge der Erdbebenopfer sein, einfach vergessen zu werden.

