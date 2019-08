es ist an der Zeit, das verharmlosende Wort "Amoklauf" aus dem journalistischen Vokabular zu streichen. Wir sollten das, was in den USA am Wochenende in El Paso, Texas, und Dayton, Ohio, seit Jahresbeginn zum 249. und 250. Mal seit Jahresbeginn geschehen ist, mit treffenderen Worten beschreiben: als Massenerschießung. Und als Terroranschlag.

29 Menschen sind nach jetzigem Stand bei den Attacken ums Leben gekommen, in beiden Fällen waren die mutmaßlichen Täter weiße Männer mit Schusswaffen, sie feuerten auf Unschuldige. Im Fall von El Paso handelte es sich - höchstwahrscheinlich - um mehr als eine gezielte Tötung: um ein terroristisches Attentat, einen Fall von Rechtsterrorismus. Ziel waren Menschen, die der Täter für Mexikaner hielt. Laut "New York Times" veröffentlichte der 21-jährige Schütze, wenige Minute bevor er am Samstag das Feuer in einem Wal Mart in El Paso eröffnete, ein 2300 Wörter langes Erklärungsschreiben. Darin berief er sich auf den Attentäter von Neuseeland - der wiederum hatte sich im März in einem Schreiben auf den Norweger Anders Behring Breivik berufen. Und Breivik hatte 2011 ein 1500-seitiges rechtsextremes "Manifest" veröffentlicht, bevor er 77 Teilnehmer eines Jugendcamps umbrachte.

Der Attentäter von El Paso soll nun als "inländischer Terrorist" angeklagt werden, wofür er in Texas die Todesstrafe erhalten könnte. Wir müssen uns auf diesen neuen Typus Terrorist einstellen: Weiße junge Männer, die wie in Computerspielen eine Höchstzahl von Menschen erschießen wollen, und die von einer rechtsextremen Ideologie der weißen Überlegenheit und einer irren Angst vor angeblichen "Umvolkungsplänen" getrieben sind. Der Norweger Breivik ist für diese Männer etwas Ähnliches wie es Osama bin Laden für islamistische Terroristen ist - ein Vorbild. Dass diese Ideologie auch in Deutschland längst angekommen ist, belegt der Fall David Sonboly, der 2016 aus ähnlichen Motiven im Münchner Olympiastadion-Einkaufszentrum fremdländisch aussehende Menschen erschoss. Das zeigt aber auch der Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke im Juni - es war das erste Mal, dass ein Politiker in der Bundesrepublik einem rechtsextremistischen Anschlag zum Opfer fiel.

Die Politik muss den rechten Terror so ernst nehmen wie den islamistischen. Und wir müssen über die ideologische Nähe der Täter zu Teilen der rechtsnationalen Politik sprechen. Sogar im Bundestag hat die von den Terroristen instrumentalisierte Verschwörungstheorie des "Bevölkerungsaustauschs" Anhänger, AfD-Chef Alexander Gauland hat den Begriff selbst mehrfach benutzt. Dahinter steht die Wahnvorstellung, dass es einen geheimen Plan gebe, die weiße Bevölkerung gegen Nichtweiße auszutauschen. In den USA steht Donald Trump nach El Paso zu Recht unter Druck - er hat gerade in den vergangenen Wochen wieder mit rassistischen Angriffen auf nicht-weiße demokratische Abgeordnete von sich reden gemacht. Von weißen Rassisten hat er sich bisher kaum je distanziert. Welche Verantwortung trägt der Präsident? Lesen Sie dazu den Text unseres US-Korrespondenten René Pfister.

Wer hat iranische Raketen zerstört?

PRESS TV HANDOUT/EPA-EFE/REX

Die Krise um Iran beschäftigt seit Wochen die Welt - wenig bekannt ist, dass es längst zu Angriffen auf iranische Stellungen gekommen ist, und zwar auf iranische Raketen im Irak. Unklar ist, wer für die mysteriösen Attacken verantwortlich ist. Israelische Experten halten es für wahrscheinlich, dass ihre eigene Armee dahinter steckt. Meine Kollegen Dominik Peters und Christoph Sydow sind den Berichten nachgegangen - lesen Sie mehr hier. In der Straße von Hormus geht die iranische Strategie der Nadelstiche derweil weiter: Nachdem Iran am Wochenende erneut einen Tanker festgesetzt hat, wird sich die Diskussion um Schutzmissionen in der Meerenge in dieser Woche wohl intensivieren.

Der gefährlichste Konflikt der Welt spitzt sich zu

Mukhtar Khan/ AP

Er gerät immer wieder in Vergessenheit, aber im Konflikt um Kaschmir stehen sich zwei Atommächte gegenüber: Indien und Pakistan. Beide erheben Anspruch auf die Region im Himalaya-Gebirge. Seit Februar kam es an der Grenze immer wieder zu Angriffen und Scharmützeln. Nun droht die Lage innerhalb der indisch kontrollierten Region zu eskalieren: Indien hat zusätzlich Tausende Soldaten in die Region entsandt (700.000 sind ohnehin schon in Kaschmir stationiert) - in den vergangenen Tagen gab es Spekulationen, dass Delhi Kaschmir Sonderrechte entziehen will. In der Nacht auf heute gab es zahlreiche Berichte, dass lokale Politiker unter Hausarrest gestellt wurden, zudem sei das mobile Internet ausgeschaltet worden. In den kommenden Tagen sind in der Region deshalb neue Spannungen, Demonstrationen und Unruhen zu erwarten.

Gewinner des Tages...

Felix Kästle/ DPA

... ist der frühere Bundespräsident Christian Wulff. Heute wird im Rathaus Tiergarten in Berlin in der Galerie der Bundespräsidenten sein Porträt enthüllt. Was macht Wulff eigentlich so? Mein Kollege Marc Hujer hat den Ex-Bundespräsidenten für ein Porträt begleitet, und einen Mann angetroffen, der Distanz zu den Ereignissen gewonnen hat, die zu seinem Rücktritt führten. Und der manchem auch mit Humor begegnet - etwa den Berichten über sein Haus, das damals in Medien als "Klinkerhölle" bezeichnet wurde. Sie können das Porträt hier lesen.

