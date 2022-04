Elon Musk kauft sich was

Der reichste Mann der Welt und notorische Troll kauft sich ein soziales Netzwerk, um der Sache der Meinungsfreiheit zu dienen. Lesen Sie den Satz noch mal. Klingt auch beim zweiten Mal irgendwie schräg, oder? Aber so macht es Elon Musk und so begründet er es. Der Tesla-Chef wird den Kurznachrichtendienst übernehmen, der Twitter-Vorstand hat seiner Kaufofferte in Höhe von 44 Milliarden Dollar zugestimmt, das müssen nun noch die Aktionäre abnicken. Danach wird Twitter von der Börse verschwinden und zur One-Man-Show werden. Unter Meinungsfreiheit fallen für Musk, das ist zu befürchten, auch Fake News, Lügen und Hetze. Als der damalige US-Präsident Donald Trump Anfang 2021 von Twitter verbannt wurde, verdammte Musk den Ausschluss – und führte die Meinungsfreiheit an. Doch wer Menschen vorsätzlich täuscht, um die Gesellschaft zu spalten und die Demokratie zu schädigen, der kann sich nicht auf die Meinungsfreiheit berufen. Twitter hatte das in den vergangenen Monaten beherzigt und gehandelt. Mit Musk droht der Rückschritt. Für 44 Milliarden Dollar: Elon Musk übernimmt Twitter Amerika rüstet Eines der aus meiner Sicht beeindruckendsten Monumente in der US-Hauptstadt Washington ist eines der unscheinbarsten: jenes, das an Franklin Delano Roosevelt erinnert, den 32. Präsidenten der USA und Hitlers Gegenspieler. Roosevelt hatte es nicht nur mit dem Kampf gegen die Nazis zu tun, sondern auch mit dem Kampf gegen die Armut. Und so sind auf dem geduckten Gebäudekomplex unzählige kluge Sprüche des Präsidenten in Stein gehauen.

Insbesondere vor zwei Zitaten habe ich bei meinen Besuchen dort länger verharrt: »Das einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst.« Und: »Wir müssen die große Waffenkammer der Demokratie sein.« Im gegenwärtigen Freiheitskampf der Ukrainer sind es wieder und vornehmlich die Amerikaner, die ganz im Sinne Roosevelts handeln: Kein anderer hat den Ukrainerinnen und Ukrainern so viel humanitäre und militärische Hilfe zukommen lassen wie die USA. Roosevelt, der noch nicht in den Krieg gegen Hitler eingetreten war, rüstete ab Dezember 1940 die Briten im Kampf gegen Nazi-Deutschland auf. Sein Nachfolger Joe Biden hat gerade Verteidigungs- und Außenminister nach Kiew geschickt und weitere Militärhilfen ankündigen lassen. Und für heute haben die USA Vertreter von rund zwei Dutzend Staaten auf ihren Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein geladen, um über die Sicherheit der Ukraine zu beraten. Wohlgemerkt auch über die Sicherheit der Ukraine nach dem Ende des russischen Angriffskriegs. Die Amerikaner setzen auf Sieg. Und tun viel dafür. In Kiew sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin: »Wir wollen Russland in dem Ausmaß geschwächt sehen, dass es die Art von Dingen, die es mit dem Einmarsch in die Ukraine getan hat, nicht mehr machen kann.« Unter den nach Ramstein eingeladenen Ländern sind auch Nicht-Nato-Staaten, die USA setzen offenbar auf ein größeres Signal. Zudem wird die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht dabei sein. Solidaritätsbesuche in Kiew: Zu Gast bei Verbündeten Deutschland ringt Was wird Lambrecht berichten? Dass wir hier seit Wochen darüber diskutieren, ob ukrainische Soldaten in der Lage sind, einen Anfang der Sechzigerjahre konzipierten deutschen Schützenpanzer namens »Marder« zu bedienen? Oder dass der Kanzler Sorge hat, eine Eskalation durch schwere Waffen des Westens könnte bis zu einem russischen Atomschlag führen?

Die deutschen Argumente sind hinlänglich bekannt, sie mögen nur nicht allzu konsistent wirken. Schließlich liefern westliche Alliierte bereits schwere Waffen. Und sogar die Bundesregierung selbst tut das de facto, wenn auch indirekt: Über einen sogenannten Ringtausch erhalten die Slowenen deutsche »Marder«, dafür reichen sie Panzer aus sowjetischer Produktion an Kiew weiter. Dass die slowenischen schweren Waffen ja irgendwie auch deutsche schwere Waffen sind – dieses Argument werden Sie in dieser Woche bestimmt noch öfter hören. Denn während die Ukraine um ihre Existenz kämpft, ringen die Abgeordneten im Bundestag um die richtige Formulierung in einem Entschließungsantrag zu Waffenlieferungen. Der Reihe nach: CDU-Chef Friedrich Merz übt sich dieser Tage in der Rolle des Oppositionschefs und möchte die Ampelkoalition spalten, indem er die Forderung nach Lieferung schwerer Waffen, die auch die FDP und viele Grüne teilen, in Antragsform gießen und am Donnerstag in den Bundestag einbringen will. Darin aufgeführt werden unter anderem Kampfpanzer, Schützenpanzer, Artilleriesysteme, Mittel zur elektronischen Kampfführung, Gewehre, Munition, Flugabwehrraketen, Panzerabwehrwaffen. Stimmen einige Liberale und Grüne zu, sitzt Olaf Scholz in der Falle. Futsch ist die Ampelmehrheit. Das politische Gegengift der Ampelspitzen: ein eigener Antrag. Mehr noch: ein eigener Antrag, der ebenfalls die Lieferung schwerer Waffen fordert. Das hatte ja auch die FDP am Wochenende auf ihrem Parteitag beschlossen. Tja.

»Irgendwann kommt dieser Verdun-Moment«: Russland schreckt auch vor Kriegsverbrechen nicht zurück, ein Frieden scheint fern. Wie lässt sich das Blutvergießen in der Ukraine stoppen? Konfliktforscher Andreas Heinemann-Grüder über Exit-Szenarien. Trauer II An dieser Stelle sollen in dieser Woche einige der zahllosen Opfer des russischen Überfalls auf die Ukraine in Erinnerung gerufen werden. Anfang April berichtete mein Kollege Thore Schröder von den Kriegsverbrechen russischer Schergen im Dorf Butscha. Er traf dort die 57-jährige Tatjana Nedaschkirschi neben ihrem Wohnhaus und an jenem Erdhügel, unter dem ihr Mann begraben liegt.

