Liebe Leserin, lieber Leser, guten Morgen,

wir blicken heute nach München, wo Bayerns Ministerpräsident Söder entscheiden will, ob die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihre EM-Spiele hierzulande vor Fans austragen kann. Nach Sachsen-Anhalt, wo die AfD bei der Wahl am Sonntag der CDU Platz eins streitig machen will. Außerdem: Warum plötzlich wieder Wahlkampf an der Tankstelle gemacht wird.