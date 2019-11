heute beschäftigen wir uns mit Wiederbelebungsmaßnahmen fürs Nato-Hirn, der deutschen Prepper-Szene sowie einer Reise nach Kenia.

Erste Hilfe für die Nato

Fabrizio Bensch/ REUTERS

US-Präsident Donald Trump ramponiert das Verteidigungsbündnis, wo er nur kann. Sicher zur großen Freude seines russischen Paten Wladimir Putin. Zuletzt aber war es ausgerechnet der einstige Trump-Gegenspieler, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der die Nato ebenfalls unter Feuer nahm.

Das Bündnis erlebe derzeit einen "Hirntod", diagnostizierte der Franzose im britischen "Economist". Und ob die gegenseitige Beistandspflicht aus Artikel 5 des Nato-Vertrags noch funktioniere, wisse er nicht, sagte Macron. Tja.

Mein Kollege Christoph Schult weiß von Berliner Verwunderung über den Partner in Paris zu berichten: Mit seiner Unberechenbarkeit erinnere Macron zunehmend an Trump, manche würden bereits von "intellektuellem Trumpismus" sprechen.

An dieser Stelle betritt Außenminister Heiko Maas die Bühne - und müht sich um Wiederbelebung des darniederliegenden Patienten. Seine Medizin gedenkt er aber offenbar in homöopathischen Dosen zu verabreichen: Maas will an diesem Mittwoch seinen Nato-Außenministerkollegen beim Treffen in Brüssel die Einsetzung einer Expertenkommission zur Zukunft der Allianz vorschlagen. Deren Ziel: wieder mehr Gewicht auf die politische Dimension der Nato legen. Maas will mehr Strategie und Zusammenhalt, weniger Trumpiaden und Zwist.

Macrons "Hirntod"-Äußerung: Maas will die Nato wiederbeleben

Achtung, Prepper!

OMER MESSINGER/EPA-EFE/REX

Das erste Mal hörte ich in den USA von sogenannten Preppern. Leuten, die sich vorbereiten "auf das Ende der Welt, wie wir sie kennen". So ging ihr Spruch. In Pennsylvania traf ich einen Polizisten, der im Keller Lebensmittel für sechs Monate eingelagert hatte - und mehr als 10.000 Schuss Munition in zwei Dutzend militärgrünen Kisten. Außerdem Notfallrucksäcke mit Trockennahrung, Wasser, Decken, Kompass.

Der Familienvater war mir nichtsdestotrotz sympathisch, schien mir eigentlich friedliebend. Seine allergrößte Sorge waren die Bahngleise gleich hinterm Haus, wo Züge mit Gefahrgut verkehrten - und die Möglichkeit einer Sonneneruption, die elektromagnetische Impulse auslösen könne.

Ein Rechtsextremer war dieser Polizist ganz bestimmt nicht.

In Schwerin hingegen wird von heute an einem Polizisten wegen illegalen Waffenbesitzes der Prozess gemacht. Er war wohl Mitglied des rechten Prepper-Netzwerks "Nordkreuz" in Mecklenburg-Vorpommern. Der Mann ist Ex-Mitglied eines Spezialeinsatzkommandos und soll mehr als 55.000 Schuss Munition gehortet und eine Uzi-Maschinenpistole aus Bundeswehrbeständen besessen haben.

Dass der Fall kein Einzelfall ist, zeigt auch ein rechtsextremes Prepper-Forum im Internet mit 3500 Mitgliedern, über das ein Team um meinen Kollegen Wolf Wiedmann-Schmidt im SPIEGEL berichtet. Dort rüstet man sich für einen vermeintlichen Bürgerkrieg zwischen Einheimischen und Migranten.

Mit Vorsorge für Stromausfälle oder meinetwegen irgendwelchen Sonneneruptionen hat das alles nichts mehr zu tun.

Innenansichten eines "Prepper"-Netzwerks: Eine Uzi für Tag X

Es gibt Länder, wo richtig was los ist

Soeren Stache/ DPA

Und es gibt Brandenburg, singt Rainald Grebe. Aber heute ist doch mal was los. Im Landtag nämlich stellt sich Dietmar Woidke zur Wiederwahl - diesmal als Ministerpräsident eines Kenia-Bündnisses seiner SPD mit CDU und Grünen. Nach Sachsen-Anhalt ist dies erst die zweite Kenia-Koalition, schon bald wird wohl Sachsen folgen.

Diese breiten Not-Koalitionen sind den jüngsten Erfolgen der AfD geschuldet, die eine klassische Regierungsbildung Mitte-Rechts oder Mitte-Links oder Große Koalitionen (das, was noch von ihnen übrig ist) unmöglich machen.

Auf SPIEGEL ONLINE lesen Sie heute im Laufe des Tages ein Interview mit Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsidenten Reiner Haseloff zur Veränderung des deutschen Parteiensystems und warum solche Kenia-Bündnisse kein Notnagel sein müssen. Mein Kollege Timo Lehmann und ich haben den Katholiken Haseloff im Lutherhaus seiner Heimatstadt Wittenberg getroffen. Man muss sich eben mit den Verhältnissen arrangieren. Haseloff ist Kenia-Vorreiter, regiert seit 2016 in dieser Konstellation. Eine Zusammenarbeit mit der AfD oder den Linken schließt der 65-Jährige kategorisch aus. Für ihn bedingt das eine das andere.

Sigmar Gabriel und Rainer Haseloff im Gespräch: "Die Menschen haben wieder ein Bedürfnis nach Grenzen"

Gewinner des Tages...

Carsten Rehder/ DPA

... sind die Hessen. Das schwarz-grün regierte Land unterzeichnet an diesem Mittwoch die Vereinbarung zur Verwendung der Mittel aus dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz des Bundes. Die Hessen setzen die ihnen zufließenden 412 Millionen Euro bis 2022 vornehmlich zur Bekämpfung des Personalmangels in den Kitas ein. Glückwunsch!

Andere Länder hingegen verpulvern das Geld, um Kitaplätze auch für Gutverdienende kostenfrei zu machen. Zuletzt verkündete ausgerechnet das rot-rot regierte Mecklenburg-Vorpommern, das man das gesamte Geld für die Abschaffung der Elternbeiträge einsetzen werde. Sozial gerecht geht anders.

