Die Lage am Morgen Steinmeier-Kontroverse: Warum es gut wäre, eine soziale Pflichtzeit einzuführen

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) sagte, Steinmeiers Vorschlag würde einen Eingriff in die individuelle Freiheit eines jeden Jugendlichen bedeuten, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) äußerte sich ähnlich. Die Jungen Liberale meinten, die Idee gehöre »zurück in die Mottenkiste«.

Manchmal hilft es, sich in vergangene Zeiten zurückzubegeben, um den Blick aufs Heute zu schärfen. Es gab 2011 eine Gemengelage von Gründen, die Wehrpflicht und damit auch den zivilen Ersatzdienst, der in etwa einer sozialen Pflichtzeit entsprochen hat, in die Mottenkiste zu packen. Einer der Gründe war der damalige neoliberale Zeitgeist: schneller, höher, weiter, darum ging es. In fast allen Bundesländern wurde zwischen 2012 und 2015 auch die Schulzeit bis zum Abitur verkürzt. Man wollte die jungen Leute früher in den Arbeitsmarkt bringen.

Es wird kein Zufall sein, dass einige Bundesländer die Schulzeit inzwischen wieder verlängert haben und gleichzeitig der Vorschlag für eine soziale Pflichtzeit aus eben jener Mottenkiste geholt wird. Natürlich wären es wieder die Älteren, die von sozialen Diensten der Jüngeren profitieren würden – ohne deren Dienste wird sich der demographische Wandel nämlich kaum bewältigen lassen. Doch die Jüngeren könnten sich dennoch freuen, wenn die Erkenntnis sich verbreitete, dass es auf ein Schneller-Höher-Weiter nicht unbedingt ankommt, sondern vor allem auf die Substanz und die Tiefe einer Erfahrung.

Sparen ohne Ersparnis

Rabatte machen der Kundschaft nur dann Freude, wenn sie ein Gefühl dafür bekommen, wie viel sie im Vergleich zum eigentlichen Preis sparen. Am schönsten ist doch immer dieser rote Strich, der energisch die höhere Summe durchzieht, während darüber, daneben oder darunter, ebenfalls in Rot, die niedrigere Summe prangt. Wie wenig Freude hingegen ein Rabatt macht, der als solcher kaum zu erkennen ist, sieht man in diesen Tagen. Trotz des sogenannten Tankrabatts, dem Steuerabschlag auf Benzin und Diesel von bis zu 35 Cent pro Liter, ist das Tanken wieder kostspielig. Da liegt der Verdacht nahe, dass die Mineralölkonzerne Teile der Steuererleichterung einstecken, anstatt den Rabatt an ihre Kunden weiterzureichen.