Die Lage am Morgen Muss man die Deutschen wirklich fürchten?

Die Meister des Konjunktivs sitzen (oder stehen) erstaunlicherweise in den Fanblöcken von Fußballstadien. Denn die kontrafaktische Erzählung ist nirgendwo so beliebt wie dort. Hätte es beim Endspiel 1966 moderne Videotechnik gegeben, wäre das dritte Tor für England nicht anerkannt worden und Deutschland hätte den WM-Titel geholt. Würde Bayern nicht so unverschämt viel Geld für Transfers ausgeben können, wäre Borussia Dortmund Rekordmeister. Hätte ich nicht wegen eines Schnupfens gefehlt, als sich der Co-Trainer von Hertha BSC im Jahr 1971 in Berlin ein Spiel der E-Jugend von Wacker 04, meiner Mannschaft, anschaute, wäre ich entdeckt worden und heute wahrscheinlich Rekordtorschützenkönig der Bundesliga. Die Liste ist endlos.

Gestern wurde sie auf tragische Weise ergänzt: Hätte sich die Superstürmerin Alexandra Popp nicht kurz vor dem Spiel verletzt, wäre Deutschland und nicht England Europameister geworden. Das ist gewiss. Faktisch kann man sagen: Auch ohne den EM-Titel war die Leistung des deutschen Teams großartig.

Deutschlands dramatische Niederlage im EM-Finale: Sie gehen nicht als Verliererinnen

Gesucht: das X-Euro-Ticket

Heute beginnt der letzte Monat für das 9-Euro-Ticket, heute wird die Protest-Plattform Campact vor dem Bundesfinanzministerium für eine Verlängerung demonstrieren. Über 110.000 Bürgerinnen und Bürger haben eine entsprechende Petition unterschrieben. Auch in Umfragen gibt es viel Zustimmung für diese Subvention.

Für den Staat ist das teuer, aber es ist gut angelegtes Geld, siehe oben. Es müssen ja nicht 9 Euro sein, bestimmt lässt sich ein höherer Betrag finden, bei dem die Bürger immer noch das Gefühl haben, entlastet zu werden, ohne dass sich der Staat überfordert. Gesucht wird nach einer neuen Zahl, nach dem X beim X-Euro-Ticket. 20? 30?

Hier geht's zum aktuellen Tagesquiz

Die Startfrage heute: Im Jahr 2020 starb der Verhüllungskünstler Christo. Welches Bauwerk wurde 2021 posthum in Stoff gepackt?

Gewinner des Tages

Es gibt Zumutungen, die einen glücklich machen. Für meinen Urlaub hatte ich mir (mit, zugegeben, übertriebenem Ehrgeiz) vorgenommen, den Roman »Horcynus Orca« von Stefano D'Arrigo zu lesen, fast 1500 Seiten mit Szenen, die sich über 200 Seiten ziehen, eine über 400. Man hatte mich gewarnt. Man lese mitunter stundenlang, ohne dass die Geschichte vorankommt. Mir war etwas bange, als ich die Lektüre begann, aber nach 30 Seiten war ich ein Gefangener dieses Buches.

Ich weiß nun viel über die Fische und Delfine in der Straße von Messina, ich weiß nahezu alles über das Leben der Fischer auf Sizilien um 1940. Es ist ein Wissen, nach dem ich nicht gesucht habe, und noch immer würde ich gut ohne dieses Wissen auskommen. Das ist auch nicht entscheidend bei einem großen Roman: Entscheidend ist der Sog, der über Sprache entsteht, und in diesem Sinne gehört »Horcynus Orca« zum Besten, was ich jemals gelesen habe, auch dank der meisterhaften Arbeit des Übersetzers Moshe Kahn.

Das Meer sowie die Tiere und Menschen des Meeres sind in der Weltliteratur gut vertreten, durch »Moby-Dick« von Herman Melville oder »Der alte Mann und das Meer« von Ernest Hemingway. »Horcynus Orca« gehört in diese Reihe, für mich an die erste Stelle. Stefano D'Arrigo ist daher mein Gewinner des Tages.